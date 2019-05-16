В России могут учесть еще один параметр при расчете оплаты за отопление
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Госдума приняла в первом чтении законопроект, который предполагает при расчете размера платы за отопление учитывать показания индивидуальных приборов учета, если такое в МКД имеются, сообщает сайт Newsbash.ru.
Сейчас «отсутствует разделение значений общедомовых и индивидуальных приборов учета», говорится в пояснительной записке к законопроекту.
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