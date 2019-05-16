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В России могут учесть еще один параметр при расчете оплаты за отопление

Добавлено: 16.05.19
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Рубрика: Общество / ЖКХ
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В России могут учесть еще один параметр при расчете оплаты за отопление

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который предполагает при расчете размера платы за отопление учитывать показания индивидуальных приборов учета, если такое в МКД имеются, сообщает сайт Newsbash.ru.

Сейчас «отсутствует разделение значений общедомовых и индивидуальных приборов учета», говорится в пояснительной записке к законопроекту.

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Если законопроект будет одобрен, то расчет размера платы за отопление будет осуществляться на основании как общих, так и личных счетчиков, сообщает ТАСС. Однако новшество будет актуальным только для тех домов, где есть общедомовые приборы учета. Если же общедомового прибора нет, то рассчитывать расходы за отопление будут исходя из норматива потребления данной коммунальной услуги.

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