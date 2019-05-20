В Башкирии с 1 июня начнутся работы по укладке щебеночных дорог

Потребность Башкирии в щебеночных дорогах составляет 11,3 тысячи километров – об этом сегодня на оперативке в правительстве РБ рассказал глава Гостранса республики Тимур Мухаметьянов, сообщает сайт Newsbash.ru.



По его словам, стоимость работ по обустройству 1 километра дороги шириной 5 метров и толщиной покрытия 15 сантиметров составляет 505 200 рублей. Таким образом, чтобы покрыть весь указанный объем, потребуется всего 5,7 млрд рублей.





План на этот год составляет 1 850 километров. Работы начнутся 1 июня, завершатся – 15 ноября 2019 года. Радий Хабиров поручил предоставить промежуточный доклад о ходе работ на середину августа.



Напомним, врио главы республики лично инициировал работы по отсыпке дорог щебнем и ПГС. Как он неоднократно заявлял ранее, во время любой рабочей поездки люди жалуются ему на отсутствие дорог вблизи городов и населенных пунктов.