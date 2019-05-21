В Уфе ямочный ремонт выполнен на год вперед
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С начала 2019 года в Башкирии залатали более 445 тысяч ям на дорогах. При этом за май удалось ликвидировать 181 тысячу ям. Об этом сообщил председатель Госкомтранса РБ Тимур Мухаметьянов на оперативном совещании, сообщает сайт Newsbash.ru.
По словам Тимура Мухаметьянова, с 1 июня до 15 ноября в республике начнется капитальный ремонт дорог.
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