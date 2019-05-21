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Жители Башкирии пожаловались на смешные сбои приложения "Дорожный эксперт"

Добавлено: 21.05.19
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Рубрика: Общество / ЖКХ
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Жители Башкирии пожаловались на смешные сбои приложения "Дорожный эксперт"

Жители Уфы жалуются на сбои в работе приложения «Дорожный эксперт». Как рассказал местный житель Роман, он просил заделать яму на улице Российской в Уфе, а ответ ему пришел из Магнитогорска.

Жители Башкирии плохо реагируют на приложение "Дорожный эксперт"

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«Я жаловался на многочисленные ямы напротив дома №108 на Российской при движении в южную часть города. В работу заявку взяли на следующий день, а недавно я получил ответ – заявка выполнена, а следом пришел еще один – фотография не соответствует действительности», – пишет уфимец.

Выяснилось, что яму в Уфе взяли в работу дорожники из Абзелиловского района. Они отметили ее как «дорога в объезд Магнитогорска» и даже приложили фотографию с заделанной ямой.

«Очень рад за дорогу в Абзелиловском районе, конечно, но было бы неплохо и на Российской ремонт сделать», – иронизирует Роман. Пока же его заявка остается в разделе «взята в работу».
Власти знают о проблемах в «Дорожном эксперте». И.о. вице-премьера Башкирии Михаил Киреев на оперативном совещании доложил, что им уже известны случаи, когда заявки из Уфы отправляли в Ижевск.
«Информация о недостатках доведена до разработчиков», – сообщил он.

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