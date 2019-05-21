Жители Башкирии пожаловались на смешные сбои приложения "Дорожный эксперт"
Комментарии (0)
Загрузка...
Жители Уфы жалуются на сбои в работе приложения «Дорожный эксперт». Как рассказал местный житель Роман, он просил заделать яму на улице Российской в Уфе, а ответ ему пришел из Магнитогорска.
«Я жаловался на многочисленные ямы напротив дома №108 на Российской при движении в южную часть города. В работу заявку взяли на следующий день, а недавно я получил ответ – заявка выполнена, а следом пришел еще один – фотография не соответствует действительности», – пишет уфимец.
Выяснилось, что яму в Уфе взяли в работу дорожники из Абзелиловского района. Они отметили ее как «дорога в объезд Магнитогорска» и даже приложили фотографию с заделанной ямой.
«Очень рад за дорогу в Абзелиловском районе, конечно, но было бы неплохо и на Российской ремонт сделать», – иронизирует Роман. Пока же его заявка остается в разделе «взята в работу».Власти знают о проблемах в «Дорожном эксперте». И.о. вице-премьера Башкирии Михаил Киреев на оперативном совещании доложил, что им уже известны случаи, когда заявки из Уфы отправляли в Ижевск.
«Информация о недостатках доведена до разработчиков», – сообщил он.
Читайте также
ЖКХ
Жители Башкирии плохо реагируют на приложение "Дорожный эксперт"
Общество
В Башкирии появится мобильное приложение «Транспортный эксперт» для жалоб жителей на общественный транспорт
ЖКХ
В Башкирии в мобильном приложении по ямочному ремонту "Дорожный эксперт" выявили кучу недоработок
Политика
Роман Ребров назначен Управляющим делами Главы Башкирии
Происшествия
В Абзелиловском районе женщина скончалась от укусов диких пчел
Происшествия
В Архангельском районе подрались отец с сыном
ЖКХ
В Белорецке на улицах города образовались стихийные свалки
Общество / Происшествия
Уфимец, желая увидеть дочь, пришел в школу с ножом