Жители Башкирии пожаловались на смешные сбои приложения "Дорожный эксперт"

Жители Уфы жалуются на сбои в работе приложения «Дорожный эксперт». Как рассказал местный житель Роман, он просил заделать яму на улице Российской в Уфе, а ответ ему пришел из Магнитогорска.



«Я жаловался на многочисленные ямы напротив дома №108 на Российской при движении в южную часть города. В работу заявку взяли на следующий день, а недавно я получил ответ – заявка выполнена, а следом пришел еще один – фотография не соответствует действительности», – пишет уфимец.

Выяснилось, что яму в Уфе взяли в работу дорожники из Абзелиловского района. Они отметили ее как «дорога в объезд Магнитогорска» и даже приложили фотографию с заделанной ямой.

«Очень рад за дорогу в Абзелиловском районе, конечно, но было бы неплохо и на Российской ремонт сделать», – иронизирует Роман. Пока же его заявка остается в разделе «взята в работу».

«Информация о недостатках доведена до разработчиков», – сообщил он.

Власти знают о проблемах в «Дорожном эксперте». И.о. вице-премьера Башкирии Михаил Киреев на оперативном совещании доложил, что им уже известны случаи, когда заявки из Уфы отправляли в Ижевск.