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В Башкирии интерактивная карта ямочного ремонта обзавелась новой функцией

Добавлено: 21.05.19
Просмотров: 76
Рубрика: Общество / ЖКХ
Теги: Уфа
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В Башкирии интерактивная карта ямочного ремонта обзавелась новой функцией

В Уфе у интерактивной карты ямочного ремонта появилась новая функция. Теперь горожане могут отмечать улицы не только с дырами в асфальте, но и с открытыми колодцами, сообщает сайт Newsbash.ru.

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О нововведении рассказал мэр Ульфат Мустафин. По его мнению, если уфимцы подключатся к работе, проблему можно будет решить оперативно.

Напомним, в этом году в Уфе произошло несколько инцидентов с детьми, которые провалились в открытые колодцы.

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