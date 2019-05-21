В Башкирии интерактивная карта ямочного ремонта обзавелась новой функцией
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В Уфе у интерактивной карты ямочного ремонта появилась новая функция. Теперь горожане могут отмечать улицы не только с дырами в асфальте, но и с открытыми колодцами, сообщает сайт Newsbash.ru.
Напомним, в этом году в Уфе произошло несколько инцидентов с детьми, которые провалились в открытые колодцы.
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