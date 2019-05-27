В Башкирии выделят более 7 млрд рублей на подготовку к отопительному сезону

В Башкирии стартовала кампания к отопительному сезону 2019/2020. Коммунальные службы к осени подготовят более 1 500 котельных и порядка 4 000 тепловых сетей. Об этом на оперативном совещании в правительстве республики сообщил замминистра ЖКХ региона Юрий Палтусов. На данные цели планируется потратить 7,5 млрд рублей, сообщает сайт Newsbash.ru.







«Эта сумма включает в себя капитальный ремонт 2 287 многоквартирных домов с заменой внутридомовых систем теплоснабжения, утепление фасадов, чердачных перекрытий, строительство и реконструкцию 22 коммунальных объектов в рамках Республиканской адресной инвестиционной программы, переход около 2 тысяч квартир в 13 населенных пунктах на поквартирные системы отопления, строительство 11 новых модульных котельных для теплоснабжения социальных объектов, а также софинансирование модернизации и реконструкции 50 объектов ЖКХ, выполняемых в рамках инвестиционных программ предприятий отрасли», — уточнил чиновник.

Также Палтусов отметил, что за прошедший отопительный сезон произошло восемь коммунальных аварий с отключением отопления более чем на 8 часов. Это на 10 случаев меньше, чем годом ранее.