В Башкирии выделят 1,6 млрд рублей на расселение жителей из аварийного жилья
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Благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда» квартиры получат 2,5 тысячи жителей Башкирии. Об этом 28 мая сообщила пресс-служба Госкомитета по строительству и архитектуре РБ. Инициатива коснется тех, у кого аварийное жилье, сообщает сайт Newsbash.ru.
Новая адресная программа по переселению граждан рассчитана на пять лет и действует до 2024 года. За это время будут предоставлены 923 квартиры нуждающимся семья. На столь масштабное мероприятие из бюджета республики потратят 1,6 миллиард рублей.
— Также в Башкортостане с 2015 года в республике реализуется и Республиканская адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. В рамках программы планируется расселить 187 аварийных жилых домов, 4,3 тысячи граждан из жилых помещений, площадью 55,2 тысячи квадратных метров. Общий объем финансирования республиканской программы составляет 2,46 миллиарда рублей, — отметили в пресс-службе Госкомитета по строительству и архитектуре.
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