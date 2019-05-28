В Башкирии выделят 1,6 млрд рублей на расселение жителей из аварийного жилья

Благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда» квартиры получат 2,5 тысячи жителей Башкирии. Об этом 28 мая сообщила пресс-служба Госкомитета по строительству и архитектуре РБ. Инициатива коснется тех, у кого аварийное жилье, сообщает сайт Newsbash.ru.





Новая адресная программа по переселению граждан рассчитана на пять лет и действует до 2024 года. За это время будут предоставлены 923 квартиры нуждающимся семья. На столь масштабное мероприятие из бюджета республики потратят 1,6 миллиард рублей.

— Также в Башкортостане с 2015 года в республике реализуется и Республиканская адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. В рамках программы планируется расселить 187 аварийных жилых домов, 4,3 тысячи граждан из жилых помещений, площадью 55,2 тысячи квадратных метров. Общий объем финансирования республиканской программы составляет 2,46 миллиарда рублей, — отметили в пресс-службе Госкомитета по строительству и архитектуре.

Обязательное условие, которое позволить получить новое жилье – это многоквартирные дома, которые были признанные аварийными и подлежащими сносу до 1 января 2017 года. Действие программы распространяется на такие города Башкирии, как Уфа, Белебей, Янаул, Кумертау, Дюртюли и другие. Кроме того, новое жилье смогут получить и жители сел и поселков.