Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Башкирии выделят 1,6 млрд рублей на расселение жителей из аварийного жилья

В Башкирии выделят 1,6 млрд рублей на расселение жителей из аварийного жилья

Добавлено: 28.05.19
Просмотров: 89
Рубрика: Общество / ЖКХ
Комментарии (0)
Загрузка...
В Башкирии выделят 1,6 млрд рублей на расселение жителей из аварийного жилья

Благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда» квартиры получат 2,5 тысячи жителей Башкирии. Об этом 28 мая сообщила пресс-служба Госкомитета по строительству и архитектуре РБ. Инициатива коснется тех, у кого аварийное жилье, сообщает сайт Newsbash.ru.

Новая адресная программа по переселению граждан рассчитана на пять лет и действует до 2024 года. За это время будут предоставлены 923 квартиры нуждающимся семья. На столь масштабное мероприятие из бюджета республики потратят 1,6 миллиард рублей.

В Башкирии выделят более 7 млрд рублей на подготовку к отопительному сезону

Читайте также:

В Башкирии выделят более 7 млрд рублей на подготовку к отопительному сезону
Обязательное условие, которое позволить получить новое жилье – это многоквартирные дома, которые были признанные аварийными и подлежащими сносу до 1 января 2017 года. Действие программы распространяется на такие города Башкирии, как Уфа, Белебей, Янаул, Кумертау, Дюртюли и другие. Кроме того, новое жилье смогут получить и жители сел и поселков.
— Также в Башкортостане с 2015 года в республике реализуется и Республиканская адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. В рамках программы планируется расселить 187 аварийных жилых домов, 4,3 тысячи граждан из жилых помещений, площадью 55,2 тысячи квадратных метров. Общий объем финансирования республиканской программы составляет 2,46 миллиарда рублей, — отметили в пресс-службе Госкомитета по строительству и архитектуре.

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Читайте также
Ипотека в Башкирии стала доступна для жителей по рекордной ставке
Экономика
Ипотека в Башкирии стала доступна для жителей по рекордной ставке
В Башкирии около 5800 детей-сирот до сих пор не могут получить жилье
Общество
В Башкирии около 5800 детей-сирот до сих пор не могут получить жилье
В Башкирии стали известны цены на жилье в городах и районах
Экономика
В Башкирии стали известны цены на жилье в городах и районах
В Башкирии утвердили цены на жилье по городам и районам
Общество
В Башкирии утвердили цены на жилье по городам и районам
Башкирия купит жилье главам районных администраций за 6 млн рублей
Общество
Башкирия купит жилье главам районных администраций за 6 млн рублей
В башкирском Приютово 46 семей получили новое жилье
Общество
В башкирском Приютово 46 семей получили новое жилье
В Башкирии до 2025 года будут действовать льготные займы на жилье для семей
Общество
В Башкирии до 2025 года будут действовать льготные займы на жилье для семей
Власти Башкирии определились, кто из жителей республики получит по 300 тысяч рублей за первенца
Общество
Власти Башкирии определились, кто из жителей республики получит по 300 тысяч рублей за первенца
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: