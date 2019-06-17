Михаил Закомалдин проверил реализацию скандальной мусорной реформы в Башкирии

Михаил Закомалдин посетил уфимский полигон ТКО и скандально известный сортировочный комплекс, сообщает сайт Newsbash.ru.





Главный федеральный инспектор по Башкирии в рамках рабочей поездки в столицу республики проверил, в каком состоянии находится реализация нашумевшей «мусорной реформы». В первую очередь, Михаил Заколмадин посетил полигон твердых бытовых отходов муниципального предприятия «Спецавтохозяйство по уборке города», расположенного вблизи поселка Новые Черкассы Орджоникидзевского района Уфы. Оказалось, что площадка принимает мусор не только из столицы, но и из районов Башкирии. В частности, туда поступает ТКО из Иглинского, Кармаскалинского, Нуримановского и Уфимского районов.

Кроме того политик решил проверить работу мусоросортировочного комплекса «Эко-Уфа». Напомним, из-за конфликта с муниципальным предприятием, завод приостанавливал деятельность. В настоящее время все улажено, и обе организации работают в штатном режиме.