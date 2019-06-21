Башкирии на закупку мусорных контейнеров необходим 1 млрд рублей
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Региону нужен 1 миллиард рублей для закупки мусорных контейнеров. Об этом на заседании Совета ПФО в Уфе заявил Радий Хабиров, сообщает сайт Newsbash.ru.
Также стало известно, что лидером в стране по культуре раздельного сбора мусора является город Октябрьский, где с 2012 года создано 536 площадок с отдельными урнами для пластиковых бутылок, и макулатуры.
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