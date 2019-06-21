Башкирии на закупку мусорных контейнеров необходим 1 млрд рублей

Региону нужен 1 миллиард рублей для закупки мусорных контейнеров. Об этом на заседании Совета ПФО в Уфе заявил Радий Хабиров, сообщает сайт Newsbash.ru.



С начала года на организацию контейнерных площадок в связи с так называемой мусорной реформой из бюджета региона выделено 500 миллионов рублей. Как отметил руководитель региона, но этих средств не хватает, чтобы охватить все населенные пункты и требуются федеральные субсидии.Также стало известно, что лидером в стране по культуре раздельного сбора мусора является город Октябрьский, где с 2012 года создано 536 площадок с отдельными урнами для пластиковых бутылок, и макулатуры.