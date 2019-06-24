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В связи с ростом тарифов на тепло, Радий Хабиров предложил подумать о теплосбережении

Добавлено: 24.06.19
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Рубрика: Общество / ЖКХ
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В связи с ростом тарифов на тепло, Радий Хабиров предложил подумать о теплосбережении

Ежегодно, начиная с 2012 года, в июле проводится плановое изменение тарифов на коммунальные услуги, сообщает сайт Newsbash.ru. При этом в 2019 году для защиты населения ограничат максимальную плату за услуги. Так, в июле дополнительный прирост платежа составит 46,65 рублей за единицу коммунальной услуги, а изменение совокупной платы составит 102,8 процентов. Об этом рассказала на оперативном совещании в Правительстве РБ Светлана Бурдюк, председатель Госкомитета РБ по тарифам


«Главный вывод, который мы делаем – у нас превышение предельных ограничений не происходит в республике. Давайте о будущем немножко тоже думать: мы проводим капремонт, мы проводим ремонт подъездов, уже нужно думать о теплосбережении. У нас до сих пор, уверен, есть подъезды, где окна не закрываются, тепло теряется, дома старые панельные, швы заделаны. Мы топим, по сути, открытый воздух», – отметил врио Главы Башкирии Радий Хабиров.
При этом отмечается, что основная доля платежей – теплоснабжение, составляющая 47 процентов от всей суммы платежей. Так, Радий Хабиров предложил создать комплексную программу по теплосбережению.  

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