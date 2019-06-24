Жители одного из домов Уфы жалуются на обрушение фасада фундамента дома
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Уфимцы, проживающие по улице Тухвата Янаби 81а, жалуются на разрушение основания дома. По словам жителей, они не раз обращались в местное ЖЭУ, но дело до сих пор не сдвинулось с мертвой точки, сообщает сайт Newsbash.ru.
«Наша жалоба вообще никем не решается, - сетует одна из жительниц дома. - Нет дворника и нам приходится самим убираться во дворе. Звонили в ЖЭУ 65 - одни обещания уже больше месяца. В доме у основания валится штукатурка, уже видны кирпичи. Зимой на первых этажах очень сильно дует с пола. На нашу жалобу никак не отреагировали, даже никто не пришел посмотреть что у нас творится. Мы не знаем уже куда писать, чтобы нам помогли. Если сейчас не сделаем, то что будет с фасадом дальше.
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