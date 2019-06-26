Собираемость платежей за вывоз ТКО в Башкирии составляет не более 30%
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Собираемость платежей за вывоз ТКО в Башкирии составляет не более 30%. Об этом в интервью «Интерфаксу» сообщил врио главы республики Радий Хабиров, сообщает сайт Newsbash.ru.
«Не стоит забывать, что этой реформе уже 20 лет. Понятно, что любая реформа предполагает определенные трудности: многих вещей мы можем попросту не предполагать. Например, проблемы с несвоевременностью уборки операторами мусора. Мы их вызываем, они нам говорят: растут долги перед перевозчиками из-за того, что сложно собрать плату за вывоз мусора с населения», — объяснил руководитель региона.
Сегодня Башкирия оценивает потребность и объем закупки мусорных контейнеров. На эти цели регион заложил 1,5 млрд рублей.
Помимо этого Башкирия сотрудничает с новой структурой — «Российским экологическим оператором» (РЭО). По словам Радия Хабирова, в республику уже приезжал генеральный директор оператора Денис Бацуев.
«Нам интересны лизинговые закупки мусороперерабатывающей техники. Мы заявки уже подали, очень ждем по ним решения, так как эта техника нам необходима», — отметил врио главы Башкирии.
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