В Октябрьском районе Уфы началась генеральная уборка: сюда съехались дворники со всего города
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В Уфе сегодня началась генеральная уборка Сипайлово. В этот микрорайон съехались дворники со всего города, сообщает сайт Newsbash.ru.
Хотя официально Сипайлово относится к Октябрьскому району и заниматься его благоустройством должны местные коммунальные службы, сегодня здесь работают сотрудники управлений по содержанию и благоустройству Орджоникидзевского, Демского, Калининского, Кировского, Ленинского и Советского районов. Также помогают сотрудники муниципальных предприятий.
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