В Октябрьском районе Уфы началась генеральная уборка: сюда съехались дворники со всего города

В Уфе сегодня началась генеральная уборка Сипайлово. В этот микрорайон съехались дворники со всего города, сообщает сайт Newsbash.ru.





Хотя официально Сипайлово относится к Октябрьскому району и заниматься его благоустройством должны местные коммунальные службы, сегодня здесь работают сотрудники управлений по содержанию и благоустройству Орджоникидзевского, Демского, Калининского, Кировского, Ленинского и Советского районов. Также помогают сотрудники муниципальных предприятий.

Как пояснили в мэрии, микрорайон готовят к Международным детским играм: скоро на Кашкадане состоятся соревнования по пляжному волейболу, а на базе местной школы – турнир по дзюдо. Акцию помощи соседям власти назвали башкирским словом «өмә», что переводится как коллективная помощь. Добавим, что вчера Радий Хабиров устроил разнос чиновникам из-за грязи и мусора в Октябрьском районе. Он даже потребовал уволить главу района, который это допустил.