В Башкирии «Центр мониторинга аварийного жилищного фонда» будет заниматься выявлением и расселением из ветхого жилья
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В Башкирии создано новое бюджетное учреждение «Центр мониторинга аварийного жилищного фонда». Ведомство подчиняется Госкомитету РБ по строительству и архитектуре, сообщает сайт Newsbash.ru.
Также учреждение наделено полномочиями следить за исполнением муниципальных контрактов на строительство домов для расселенных граждан. В частности, проверять качество строительных и отделочных работ. Руководителем ГКУ«Центр мониторинга аварийного жилищного фонда» назначен Рустем Идрисов.
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