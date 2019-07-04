В Башкирии «Центр мониторинга аварийного жилищного фонда» будет заниматься выявлением и расселением из ветхого жилья

В Башкирии создано новое бюджетное учреждение «Центр мониторинга аварийного жилищного фонда». Ведомство подчиняется Госкомитету РБ по строительству и архитектуре, сообщает сайт Newsbash.ru.



Как следует из названия, новая организация будет заниматься выявлением ветхих домов и расселением их жильцов. Первая цель центра – создать республиканский реестр аварийных многоквартирных домов.Также учреждение наделено полномочиями следить за исполнением муниципальных контрактов на строительство домов для расселенных граждан. В частности, проверять качество строительных и отделочных работ. Руководителем ГКУ«Центр мониторинга аварийного жилищного фонда» назначен Рустем Идрисов.