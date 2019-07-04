В России оплата за вывоз мусора будет осуществляться по фактическому объему накопленного мусора

В ближайшее время в России изменится механизм начисления платы за вывоз мусора, заявил на совещании у президента Владимира Путина вице-премьер Алексей Гордеев, сообщает сайт Newsbash.ru.





По его словам, граждане будут платить не по нормативам, как это делают сейчас, а по фактическому объему накопленного мусора.

﻿«Необходимо перейти от оплаты гражданами вывоза отходов по нормативу накопления — там все-таки теоретические расчеты — к более понятной и справедливой оплате по фактическому, накопленному объему ТКО, то есть за тот объем, который у них забирается», — передает «Интерфакс» слова Гордеева.

﻿«Следующим шагом станет освобождение граждан от необходимости платить за вывоз сухого мусора, поскольку эта упаковка будет поступать во вторичный оборот как сырье для переработки», — сообщил Гордеев.

Кроме того, как отметил вице-премьер, «предполагается введение раздельного сбора двух фракций отходов — сухая упаковка и органический мусор».Новая методика расчета будет строиться на базе двух показателей: количество контейнеров и периодичность их вывоза, сообщил представитель «Российского экологического оператора». Так, если на жилой дом приходится пять мусорных баков, которые вывозят один раз в день, то за месяц вывозится 150 контейнеров. Исходя из этой цифры вскоре и будет формироваться тариф. Соответствующий проект постановления правительства уже подготовлен Министерством природных ресурсов и экологии РФ.О переводе оплаты за вывоз мусора из расчета накопленных отходов, а не норматива говорили и в Уфе, на съезде региональных операторов в сфере обращения с ТКО. Заместитель министра природных ресурсов и экологии России Владимир Логинов тогда сказал, что нормативы накопления отходов в регионах оказались выставлены корректно, что и спровоцировало несправедливое ценообразование.

Напомним, сейчас стоимость вывоза мусора для населения рассчитывается по формуле: тариф регионального оператора за перемещение 1 тонны или кубометра отходов, умноженный на норматив накопления для жителей. В Башкортостане изначально норматив составлял 2,6 м3/год для жителей многоквартирного дома, 3,7 м3/год для жителей индивидуального жилья. Впоследствии норматив накопления был существенно снижен: до 1,92 м3/год для МКД, 1,95 м3/год для ИЖС.



В настоящее время в республике применяется фиксированная плата за вывоз ТКО, установленная на переходный период. Для жителей многоквартирных домов сумма составляет 70 рублей с человека, для жителей сел и населенных пунктов, где ранее мусор не вывозился, — 35 рублей с человека.