В России оплата за вывоз мусора будет осуществляться по фактическому объему накопленного мусора
В ближайшее время в России изменится механизм начисления платы за вывоз мусора, заявил на совещании у президента Владимира Путина вице-премьер Алексей Гордеев, сообщает сайт Newsbash.ru.
По его словам, граждане будут платить не по нормативам, как это делают сейчас, а по фактическому объему накопленного мусора.
О переводе оплаты за вывоз мусора из расчета накопленных отходов, а не норматива говорили и в Уфе, на съезде региональных операторов в сфере обращения с ТКО. Заместитель министра природных ресурсов и экологии России Владимир Логинов тогда сказал, что нормативы накопления отходов в регионах оказались выставлены корректно, что и спровоцировало несправедливое ценообразование.
Напомним, сейчас стоимость вывоза мусора для населения рассчитывается по формуле: тариф регионального оператора за перемещение 1 тонны или кубометра отходов, умноженный на норматив накопления для жителей. В Башкортостане изначально норматив составлял 2,6 м3/год для жителей многоквартирного дома, 3,7 м3/год для жителей индивидуального жилья. Впоследствии норматив накопления был существенно снижен: до 1,92 м3/год для МКД, 1,95 м3/год для ИЖС.
В настоящее время в республике применяется фиксированная плата за вывоз ТКО, установленная на переходный период. Для жителей многоквартирных домов сумма составляет 70 рублей с человека, для жителей сел и населенных пунктов, где ранее мусор не вывозился, — 35 рублей с человека.