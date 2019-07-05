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Жители Уфы возмущены качеством ремонта подъездов

Добавлено: 05.07.19
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Рубрика: Общество / ЖКХ
Теги: Уфа
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Жители Уфы возмущены качеством ремонта подъездов

В Уфе проходят работы по массовому ремонту подъездов, вот только темпы и качество их проведения вызывают у уфимцев множество нареканий, сообщает сайт Newsbash.ru.

Жалуются, например, жильцы дома №164/1 на проспекте Октября. Как рассказала жительница одной из квартир во втором подъезде, рабочие начали ремонт около двух недель назад. Результат – пробитые стенки, торчащие провода, брошенные деревянные помостки и густой слой известки на всех лестничных клетках.

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«Работы такого рода сопровождаются грязью и строительным мусором всегда, это понятно, и мы готовы были бы это потерпеть, но уже неделю тут ничего не происходит – все брошено в таком состоянии. Зачем было начинать, если у них нет времени довести работы до ума сразу, без таких длинных перерывов», – недоумевает горожанка.
Когда строители намерены вернуться и завершить начатое, непонятно. Ситуация усугубляется тем, что дом – пятиэтажная «хрущевка», там нет лифта, и пока жители верхних этажей поднимаются домой, их обувь оказывается полностью запачканной в извести. Не говоря уж про захламленность и общий удручающий вид.

Напомним, программу массового ремонта подъездов многоквартирных домов запустил лично врио главы РБ Радий Хабиров. Однако тем, как она реализуется, он, мягко говоря, недоволен. На этой неделе Хабиров из-за срыва графиков и низкого качества работ публично отругал руководителя МинЖКХ Бориса Беляева. А о региональном операторе вообще высказался в том духе, что слышать о них не хочет, и попросил «разогнать» директора и всех его замов. Так и произошло – все руководство фонда капитального ремонта Башкирии написало заявления об увольнении.

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