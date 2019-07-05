Жители Уфы возмущены качеством ремонта подъездов
В Уфе проходят работы по массовому ремонту подъездов, вот только темпы и качество их проведения вызывают у уфимцев множество нареканий, сообщает сайт Newsbash.ru.
Жалуются, например, жильцы дома №164/1 на проспекте Октября. Как рассказала жительница одной из квартир во втором подъезде, рабочие начали ремонт около двух недель назад. Результат – пробитые стенки, торчащие провода, брошенные деревянные помостки и густой слой известки на всех лестничных клетках.
Читайте также:В России оплата за вывоз мусора будет осуществляться по фактическому объему накопленного мусора
Напомним, программу массового ремонта подъездов многоквартирных домов запустил лично врио главы РБ Радий Хабиров. Однако тем, как она реализуется, он, мягко говоря, недоволен. На этой неделе Хабиров из-за срыва графиков и низкого качества работ публично отругал руководителя МинЖКХ Бориса Беляева. А о региональном операторе вообще высказался в том духе, что слышать о них не хочет, и попросил «разогнать» директора и всех его замов. Так и произошло – все руководство фонда капитального ремонта Башкирии написало заявления об увольнении.