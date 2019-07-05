В Салавате местная колония заключила контракт на производство мусорных контейнеров

Новые мусорные контейнеры, сделанные руками местных осуждённых, будут установлены в городах и районах на территории всей республики, сообщает сайт Newsbash.ru.

Исправительное учреждение заключило контракты со спецавтохозяйством по уборке Уфы и другими предприятиями на общую сумму 10,5 миллионов рублей.Отметим, что ещё в прошлом году в колонии освоили производство сетчатых контейнеров для сбора полиэтиленовой тары.