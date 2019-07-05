Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Салавате местная колония заключила контракт на производство мусорных контейнеров

В Салавате местная колония заключила контракт на производство мусорных контейнеров

Добавлено: 05.07.19
Просмотров: 57
Рубрика: Общество / ЖКХ
Комментарии (0)
Загрузка...
В Салавате местная колония заключила контракт на производство мусорных контейнеров

Новые мусорные контейнеры, сделанные руками местных осуждённых, будут установлены в городах и районах на территории всей республики, сообщает сайт Newsbash.ru.

Башкирии на закупку мусорных контейнеров необходим 1 млрд рублей

Читайте также:

Башкирии на закупку мусорных контейнеров необходим 1 млрд рублей
Исправительное учреждение заключило контракты со спецавтохозяйством по уборке Уфы и другими предприятиями на общую сумму 10,5 миллионов рублей.

Отметим, что ещё в прошлом году в колонии освоили производство сетчатых контейнеров для сбора полиэтиленовой тары.

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Читайте также
В Башкирии на обустройство контейнерных площадок выделено 500 млн рублей
Экономика
В Башкирии на обустройство контейнерных площадок выделено 500 млн рублей
Башкирии на закупку мусорных контейнеров необходим 1 млрд рублей
ЖКХ
Башкирии на закупку мусорных контейнеров необходим 1 млрд рублей
В Башкирии стало известно, в каких районах хуже всего организована "мусорная реформа"
ЖКХ
В Башкирии стало известно, в каких районах хуже всего организована "мусорная реформа"
Стали известны районы Башкирии, где успешно реализуется мусорная реформа
ЖКХ
Стали известны районы Башкирии, где успешно реализуется мусорная реформа
Деньги за мусор: в России появятся фандоматы - автоматы для сбора использованной тары
Экономика
Деньги за мусор: в России появятся фандоматы - автоматы для сбора использованной тары
В школах Сибая установят контейнеры для макулатуры
Образование
В школах Сибая установят контейнеры для макулатуры
В Башкирии на 800 площадках появится 2900 мусорных контейнеров
ЖКХ
В Башкирии на 800 площадках появится 2900 мусорных контейнеров
Районам Башкирии для реализации вывоза мусора необходимо 30 тысяч мусорных контейнеров
ЖКХ
Районам Башкирии для реализации вывоза мусора необходимо 30 тысяч мусорных контейнеров
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: