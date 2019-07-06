Жители Уфы могут рассказать о проблемах ЖКХ в сервисе «Личный кабинет жителя»

В Уфе в тестовом режиме заработала система «Личный кабинет жителя». Проект начнет действовать в полную силу с августа этого года, сообщает пресс-служба Администрации города. Теперь люди смогут решать свои проблемы с ЖКХ в режиме онлайн через интернет, сообщает сайт Newsbash.ru.







— Ну, я так скажу, что о глобальных изменениях говорить пока рановато, но существенно то, что сегодня происходит: по количеству обращений от жителей, конечно, уже идет тенденция на спад, и это нас радует, — сказал глава администрации Кировского района Илвир Нурдавлятов.

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Внедрение новых технологий помогает управляющим организациям оперативно реагировать на жалобы уфимцев. С момента запуска «Личного кабинета жителя» в ноябре 2018 года поступило около 8 500 заявок. По инициативе горожан сформировано более 500 пакетов документов для проведения законных общедомовых собраний.