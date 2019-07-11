С 1 июля «Уфаводоканал» переходит на прямые договоры с собственниками квартир
Комментарии (0)
Загрузка...
«Уфаводоканал» сообщил жильцам многоквартирных домов, что с 1 июля 2019 года переходит на прямые договоры с собственниками квартир. Это значит, что в квитанции за воду за июль этого года объемы будут указаны по нормативам, сообщает сайт Newsbash.ru.
Цена за кубометр потребленной воды составит 25,68 рубля, за водоотведение – 30,59 рубля (1 кубометр).
По возникшим вопросам можно обращаться по телефону горячей линии МУП «Уфаводоканал»: (347) 200-10-12.
Читайте также
ЖКХ
Госкомитет Башкирии опубликовал тарифы на услуги ЖКХ с 1 июля 2019 года
ЖКХ
В Башкирии квитанции на оплату услуг ЖКХ придут с опозданием
ЖКХ
Новая система расчетов за тепло в Башкирии: что такое переход на прямые договоры
Общество
В северной части Уфы на весь день отключат холодную воду
Экономика
В Башкирии цена за вывоз мусора составит 650,40 рубля за 1 кубометр с НДС
ЖКХ
В Уфе об аварии или утечке воды можно сообщить через мобильный сервис
Общество
В Башкирии заметно выросли тарифы на коммунальные услуги
Общество
В Башкирии с 1 июля подорожают коммунальные услуги