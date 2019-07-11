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С 1 июля «Уфаводоканал» переходит на прямые договоры с собственниками квартир

Добавлено: 11.07.19
Просмотров: 63
Рубрика: Общество / ЖКХ
Теги: Уфа
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С 1 июля «Уфаводоканал» переходит на прямые договоры с собственниками квартир

«Уфаводоканал» сообщил жильцам многоквартирных домов, что с 1 июля 2019 года переходит на прямые договоры с собственниками квартир. Это значит, что в квитанции за воду за июль этого года объемы будут указаны по нормативам, сообщает сайт Newsbash.ru.

Цена за кубометр потребленной воды составит 25,68 рубля, за водоотведение – 30,59 рубля (1 кубометр).

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Как обычно, при совершении платежа нужно будет передать текущие показания счетчика – в следующем месяце автоматически будет произведен перерасчет.

По возникшим вопросам можно обращаться по телефону горячей линии МУП «Уфаводоканал»: (347) 200-10-12.Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

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