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В Куюргазинском районе мусор начали утилизировать сжиганием

Добавлено: 18.07.19
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Рубрика: Общество / ЖКХ
Теги: Куюргазинский район
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В Куюргазинском районе мусор начали утилизировать сжиганием

В Куюргазинском районе нестандартно, но весьма эффективно подошли к реализации мусорной реформы. Здесь нашли способ снизить нагрузку на потребителей и делать чище свою территорию. Коммунальные отходы утилизируют по привычной системе – строят площадки и устанавливают контейнеры, а не бытовой мусор сжигают, причем без риска возгораний и ущерба экологии, сообщает сайт Newsbash.ru.

В селе Ермолаево коммунальные отходы местных жителей вывозят трижды в неделю. Два мусоровоза курсируют по райцентру, и проблем нет. Но в глубинке ситуация другая: контейнеры переполнены, и местные жители негодуют.

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Ольга Давыдова:
«У нас машина приезжает раз в месяц. Все валяется, гинет. Ужас просто».
В деревнях раньше складировали мусор в определённых местах. На этих кадрах видно, каковы масштабы собранных за десятилетия отходов на таких свалках. Сейчас система другая. Потребители сельских территорий платят за вывоз всего 35 рублей в месяц, и региональный оператор просто не может делать это чаще, чем один раз за тот же период.

Николай Агарков, представитель регионального оператора:
«Надо повышать тарифы, ведь нам экономически невыгодно ездить чаще, вот и лежит мусор».
В итоге нагрузка ложится на муниципалитет. В Куюргазинском районе, к слову, проблемой занялись ещё до введения мусорной реформы. На местном предприятии в прошлом году наладили выпуск боксов для сбора мусора. Со строительством контейнерных площадок сложностей нет. В ближайшее время все населённые пункты будут ими оборудованы.

Алсу Мухамтешина, руководитель предприятия по изготовлению мусорных контейнеров:
«Мы должны сделать по муниципальному заказу 70 восьмикубовых контейнеров и более ста маленьких боксов для сбора мусора».
Это позволит сделать сбор мусора цивилизованным в самых отдалённых сёлах района. Но его утилизация – вопрос открытый. Ведь частота вывоза влечёт за собой повышение тарифов. А ведь нужно убирать и те свалки, которые стихийно выросли на окраинах населенных пунктов за последние годы.

Сухие ветки, строительный и бытовой мусор. Вдоль этой дороги лежат тонны отходов. И если их не убирать, то разлагаться они быту десятилетия. Местные власти нашли выход из ситуации. Сжигать нетвердые коммунальные отходы. Выпустили постановления главы района, решение поддержал сельсовет, заручились поддержкой МЧС. Одним словом, соблюли все нормы законодательства и, что называется, убили двух зайцев одним выстрелом – снизили финансовую нагрузку на потребителей услуг и пересекли рост несанкционированных свалок в районе.

Юлай Ильясов, глава администрации Куюргазинского района:

«Иначе люди бы платили ещё и за вывоз сухостоя и прочего. А так у нас налажена работа. Вывозим своими силами и сжигаем».
В администрации Куюргазинского района признают: мусорная реформа пока буксует. Но это характерно для всех муниципалитетов республики. Правда, здесь решения найдены как по части сбора, так и утилизации отходов. И практика показывает, что выбранный вектор весьма эффективен.
Автор: Азат СамерхановВступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

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