В 27 населенных пунктах Бураевского района модернизировали уличное освещение
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В Бураевском районе Башкирии установили современные светодиодные фонари в 27 населенных пунктах. По республиканской программе модернизации уличного освещения на улицах сел и деревень обновили старые лампы, сообщает сайт Newsbash.ru.
Проблему освещенности населенных пунктов озвучивал и врио Главы Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании в ноябре минувшего года. Полгода назад Бураевский район входил в тройку самых неосвещенных районов Башкирии.
«Это очень большая проблема. Это проблема комфорта жизни наших людей. Вопрос освещённости – один из ключевых элементов обеспечения безопасности», – подчеркнул тогда Радий Хабиров.Сейчас положение в Бураевском районе с освещенностью сельских улиц выправляется. На установку современной системы освещения было направлено более 3 млн рублей. Столько же в муниципалитете платили в год за потребленное электричество. Благодаря экономии за счет энергосберегающих технологий, в районе планируют снизить затраты почти вдвое.
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