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В Новобулгаково жители получили долгожданные ключи от квартир

Добавлено: 29.07.19
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Рубрика: Общество / ЖКХ
Теги: Уфа
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В Новобулгаково жители получили долгожданные ключи от квартир

В жилом комплексе Новобулгаково сдан в эксплуатацию дом 32 литер Б на 36 семей. Госстрой Башкирии обещал сделать это к концу июля. В ведомстве отметили, что жильцам и застройщику до заселения нужно будет решить вопросы с подключением отопления и водоснабжения, сообщает сайт Newsbash.ru.


«На данный момент инженерные системы собраны. Газ планируется подать после открытия жильцами домов лицевых счетов, а также заключения договоров внутридомового газового хозяйства. Лицевые счета будут открыты после оформления дольщиками права собственности на жилье. Водоснабжение запустят после начала отопления дома», — пояснили в Госстрое.
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30 июня 36 семей получили ключи от квартир в доме №10 15-го квартала. В Новобулгаково остается сдать еще четыре дома, их планируется достроить до конца года.
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