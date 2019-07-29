В Новобулгаково жители получили долгожданные ключи от квартир
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В жилом комплексе Новобулгаково сдан в эксплуатацию дом 32 литер Б на 36 семей. Госстрой Башкирии обещал сделать это к концу июля. В ведомстве отметили, что жильцам и застройщику до заселения нужно будет решить вопросы с подключением отопления и водоснабжения, сообщает сайт Newsbash.ru.
«На данный момент инженерные системы собраны. Газ планируется подать после открытия жильцами домов лицевых счетов, а также заключения договоров внутридомового газового хозяйства. Лицевые счета будут открыты после оформления дольщиками права собственности на жилье. Водоснабжение запустят после начала отопления дома», — пояснили в Госстрое.
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