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В Уфе расположение мусорных контейнеров можно узнать по онлайн-карте

Добавлено: 29.07.19
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Рубрика: Общество / ЖКХ
Теги: Уфа
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В Уфе расположение мусорных контейнеров можно узнать по онлайн-карте

В Уфе расположение мусорных контейнеров можно узнать на ресурсе 2ГИС. Как сообщили в пресс-службе компании, на карту Уфы нанесено 1796 точек с местами расположения контейнеров для раздельного сбора мусора, сообщает сайт Newsbash.ru.

Столица Башкирии в числе лидеров. На Москву приходится 2317 контейнеров, Казань — 1092, Екатеринбург — 914, Омск — 827, Новосибирск — 741, Волгоград — 1128.

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Также в электронный справочник внесены адреса пунктов, где принимают опасные виды отходов — батарейки, ртутные термометры, люминесцентные лампы.

Как и прочие данные, информация о точках сбора мусора будет регулярно обновляться, в том числе по сообщениям пользователей, отметили в картографической компании.

Места можно найти на сайте и в мобильном приложении по запросам «мусорные контейнеры», «пункты приёма батареек», «контейнер для пластика», «сдать аккумуляторы».
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