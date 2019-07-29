В Уфе расположение мусорных контейнеров можно узнать по онлайн-карте
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В Уфе расположение мусорных контейнеров можно узнать на ресурсе 2ГИС. Как сообщили в пресс-службе компании, на карту Уфы нанесено 1796 точек с местами расположения контейнеров для раздельного сбора мусора, сообщает сайт Newsbash.ru.
Столица Башкирии в числе лидеров. На Москву приходится 2317 контейнеров, Казань — 1092, Екатеринбург — 914, Омск — 827, Новосибирск — 741, Волгоград — 1128.
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Как и прочие данные, информация о точках сбора мусора будет регулярно обновляться, в том числе по сообщениям пользователей, отметили в картографической компании.
Места можно найти на сайте и в мобильном приложении по запросам «мусорные контейнеры», «пункты приёма батареек», «контейнер для пластика», «сдать аккумуляторы».
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