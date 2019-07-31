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Обманутые дольщики «Миловского парка» в Уфе получили долгожданные квартиры

Добавлено: 31.07.19
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Рубрика: Общество / ЖКХ
Теги: Уфа
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Обманутые дольщики «Миловского парка» в Уфе получили долгожданные квартиры

Сегодня, 31 июля в Уфе более 200 дольщиков «Миловского парка» получили долгожданные квартиры, сообщает Государственный комитет республики по строительству и архитектуре, сообщает сайт Newsbash.ru.

Строительство домов в жилом комплексе началось в 2015 году, но новоселье у будущих собственников жилья откладывалось. По поручению врио главы Баширии Радия Хабирова Госстроем РБ была разработана «дорожная карта», согласно которой на сегодняшний день ведется работа по восстановлению нарушенных прав граждан – участников долевого строительства. Так, в августе 2018 года были введены первые дома 10.2 и 10.3 в ЖК «Миловский парк», где ключи от квартир получили 154 семьи. Сегодня были введены в эксплуатацию три дома (5.3, 5.4, 5.5). К переезду готовятся 202 семьи.

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﻿«Конечно, безмерная радость, когда ключи уже есть. Квартира моя. Это уже совсем другие ощущения», — делится своими впечатлениями Альбина Биглова.
Не скрывала радости Эльвира Дронь. Пока она ждала квартиру, у нее родились две внучки. Теперь, как говорит Эльвира, для двух внучек будет жилье.
﻿«Слава богу, что все достроилось. Остались маленькие штрихи. Это мы будем доделывать вместе с детьми. Дети мне помогут». 
О том, как дальше будет выстраиваться работа по возведению оставшихся домов, рассказал первый заместитель председателя Госстроя РБ Григорий Невоструев.
«Сегодня мы сдали три дома. Этого события люди ждали несколько лет. Сейчас необходимо будет организовать работу по дому 5.2 и продолжить строительство десятого квартала (10.4, 10.5). Таким образом, два квартала, дома которых были разной степени готовности мы должны завершить до конца этого года. Также дорабатывается вопрос о достройке жилья в ЖР «Молодежный», куда планируется переселить более 300 семей, которые приобрели жилье в ЖК «Миловский парк» в 4 и 11 кварталах, и достройка всей территории ЖК «Миловский парк», — сказал Григорий Невоструев.

29 июля состоялся запуск комплекса проекта канализационных очистных сооружений для жилой застройки «Миловский парк» и квартала №2 ЖР «Молодежный», который предусматривает прием и очистку хозяйственно-бытовых сточных вод объемом до 500 м3/сут. с дальнейшим сбросом очищенных сточных вод в водоем. Общая производительность канализационных очистных сооружений составит 1500 м3/сутки. Стоимость проекта составила более 200 млн рублей – из них 55 млн рублей вложил ФРЖС, остальные 147 млн рублей — ООО «КилСтройИнвест».

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