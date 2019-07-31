Обманутые дольщики «Миловского парка» в Уфе получили долгожданные квартиры
Сегодня, 31 июля в Уфе более 200 дольщиков «Миловского парка» получили долгожданные квартиры, сообщает Государственный комитет республики по строительству и архитектуре, сообщает сайт Newsbash.ru.
Строительство домов в жилом комплексе началось в 2015 году, но новоселье у будущих собственников жилья откладывалось. По поручению врио главы Баширии Радия Хабирова Госстроем РБ была разработана «дорожная карта», согласно которой на сегодняшний день ведется работа по восстановлению нарушенных прав граждан – участников долевого строительства. Так, в августе 2018 года были введены первые дома 10.2 и 10.3 в ЖК «Миловский парк», где ключи от квартир получили 154 семьи. Сегодня были введены в эксплуатацию три дома (5.3, 5.4, 5.5). К переезду готовятся 202 семьи.
29 июля состоялся запуск комплекса проекта канализационных очистных сооружений для жилой застройки «Миловский парк» и квартала №2 ЖР «Молодежный», который предусматривает прием и очистку хозяйственно-бытовых сточных вод объемом до 500 м3/сут. с дальнейшим сбросом очищенных сточных вод в водоем. Общая производительность канализационных очистных сооружений составит 1500 м3/сутки. Стоимость проекта составила более 200 млн рублей – из них 55 млн рублей вложил ФРЖС, остальные 147 млн рублей — ООО «КилСтройИнвест».