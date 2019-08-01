Мусорные регоператоры смогут не платить налоги на прибыль и НДС

Регоператоры по обращению с твердыми коммунальными отходами получат новые послабления. Так, теперь они смогут не платить налоги на прибыль и НДС. Закон о льготах подписал Президент России Владимир Путин, сообщает сайт Newsbash.ru.





Согласно документу, подобная услуга возможно только при утверждении и введении региональными властями единый предельный тариф без учета НДС. Кроме того, срок освобождения от определенных налогов составляет пять лет. Льгота начнет действовать с 1 января 2020 года. С налогом на прибыль ситуация практически аналогичная. Администрация региона сама устанавливает нулевую ставку в части, подлежащей зачислению в местный бюджет.

— Если субъект РФ принимает такое решение, ставка по налогу, подлежащему зачислению в федеральный бюджет, также устанавливается в размере 0%. Эти положения будут применяться к налоговой базе, исчисляемой начиная с 1 января 2020 года, — говорится в документе.

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