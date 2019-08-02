В Башкортостане утверждены стандарты стоимости ЖКУ на 2019 год и первое полугодие 2020 года

Правительство Башкирии утвердило республиканские стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг на 2019 год и первое полугодие 2020 года. Эти цифры необходимы для расчета размеров субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, а также ежемесячных денежных компенсаций, сообщает сайт Newsbash.ru.





Стандарты стоимости ЖКУ для собственников квартир в домах выше 6 этажей:

для одного человека – 3 867,88 рубля, для одного члена семьи, состоящей из двух человек – 2 898,10 рубля, для одного члена семьи, состоящей из трех и более человек – 2 635,84 рубля;для одного человека – 4 106,20 рубля, для одного члена семьи, состоящей из двух человек – 3 077,87 рубля, для одного члена семьи, состоящей из трех и более человек – 2 805,80 рубля;для одного человека – 3 923,60 рубля, для одного члена семьи, состоящей из двух человек – 2 872,47 рубля, для одного члена семьи, состоящей из трех и более человек – 2 589,87 рубля;для одного человека – 4 673,88 рубля, для одного члена семьи, состоящей из двух человек – 3 658,20 рубля, для одного члена семьи, состоящей из трех и более человек – 3 384,46 рубля;для одного человека – 3 865,68 рубля, для одного члена семьи, состоящей из двух человек – 2 863,41 рубля, для одного члена семьи, состоящей из трех и более человек – 2 593,03 рубля;для одного человека – 4 086,78 рубля, для одного члена семьи, состоящей из двух человек – 3 021,69 рубля, для одного члена семьи, состоящей из трех и более человек – 2 735,61 рубля;для одного человека – 3 729,04 рубля, для одного члена семьи, состоящей из двух человек – 2 735,72 рубля, для одного члена семьи, состоящей из трех и более человек – 2 467,58 рубля;для одного человека – 4 561,63 рубля, для одного члена семьи, состоящей из двух человек – 3 333,71 рубля, для одного члена семьи, состоящей из трех и более человек – 3 006,92 рубля;для одного человека – 3 417,21 рубля, для одного члена семьи, состоящей из двух человек – 2 535,09 рубля, для одного члена семьи, состоящей из трех и более человек – 2 294,75 рубля.В домах ниже 6 этажей:для одного человека – 3 509,63 рубля, для одного члена семьи, состоящей из двух человек – 2 2657,75 рубля, для одного члена семьи, состоящей из трех и более человек – 2 424,97 рубля;для одного человека – 3 974,51 рубля, для одного члена семьи, состоящей из двух человек – 2 994,07 рубля, для одного члена семьи, состоящей из трех и более человек – 2 733,97 рубля;для одного человека – 3 526,56 рубля, для одного члена семьи, состоящей из двух человек – 2 587,28 рубля, для одного члена семьи, состоящей из трех и более человек – 2 333,38 рубля;для одного человека – 4 514,61 рубля, для одного члена семьи, состоящей из двух человек – 3 556,84 рубля, для одного члена семьи, состоящей из трех и более человек – 3 297,59 рубля;для одного человека – 3 564,27 рубля, для одного члена семьи, состоящей из двух человек – 2 675,92 рубля, для одного члена семьи, состоящей из трех и более человек – 2 434,02 рубля;для одного человека – 3 722,16 рубля, для одного члена семьи, состоящей из двух человек – 2 789,66 рубля, для одного члена семьи, состоящей из трех и более человек – 2 536,73 рубля;для одного человека – 3 479,49 рубля, для одного члена семьи, состоящей из двух человек – 2 576,92 рубля, для одного члена семьи, состоящей из трех и более человек – 2 331,47 рубля;

- Сибай: для одного человека – 4 129,97 рубля, для одного члена семьи, состоящей из двух человек – 3 059,02 рубля, для одного члена семьи, состоящей из трех и более человек – 2 771,47 рубля;



- Стерлитамак: для одного человека – 3 186,52 рубля, для одного члена семьи, состоящей из двух человек – 2 384,67 рубля, для одного члена семьи, состоящей из трех и более человек – 2 164,39 рубля.



Со стандартами стоимости ЖКУ по районам можно ознакомиться в постановлении правительства РБ, опубликованном на портале правовой информации.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram