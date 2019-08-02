В Уфе горожане начали следить за качеством ремонта в их подъездах
В республике до конца года должны отремонтировать 4 тысячи подъездов многоквартирных домов по программе Радия Хабирова. Об этом сообщили в фонде «Региональный оператор», сообщает сайт Newsbash.ru.
Например, в Черниковке сейчас вовсю идут работы в жилом доме № 13 по улице Космонавтов. Жители следят за качеством, ведь в случае выявления недочетов подрядчику придется исправлять ошибки за свой счет.
Ришат Бикбулатов, председатель домового комитета:
В республике до конца года по программе, инициированной Радием Хабировым, запланировано отремонтировать свыше 4000 подъездов в многоквартирных домах. Из них 800 уже привели в порядок, часть входных групп комиссия не приняла и заставила подрядчика исправлять строительные недочёты.
Ранее за некачественный ремонт подъездов одного из домов в Нефтекамске подрядчика раскритиковал руководитель региона Радий Хабиров. Во всех таких случаях дополнительные траты ложатся исключительно на подрядчика. Тем более что гарантия на ремонт длится 3 года.
В Уфе вместе с ремонтом подъездов обновляют кровли крыш и фасады. Например, в доме № 5 по улице Первомайской закрыли подвальные окна и утеплили четырехэтажку по всему периметру. Жители теперь удивляются, как они жили до ремонта.
Как говорят в региональном операторе, приводить в порядок старые дома-сталинки в микрорайоне Черниковка – удовольствие не из дешевых. Кроме капитального ремонта, ряд строений нуждается еще и в дорогостоящей реставрации, так как включен в реестр объектов культурного наследия. А это дополнительные расходы. Коммунальщики рассчитывают, что вскоре в городе появится новая программа для восстановления домов-памятников, как это сделали с капитальным ремонтом подъездов.