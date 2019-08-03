С 4 августа 2019 года в платежках ЖКХ должна появиться новая строка — о добровольном страховании жилья на случай ЧС
С 4 августа в платежках ЖКХ должна появиться новая строка — о добровольном страховании жилья на случай ЧС. Из-за этого в соцсетях и мессенджерах распространяются призывы к отказу от «навязываемой» услуги, авторы сообщений отмечают, что власти пытаются переложить свои обязательства на плечи населения и страховщиков. По мнению сторонников реформы, недовольство людей связано с недостатком информации, сообщает сайт Newsbash.ru.
Всероссийский союз страховщиков (ВСС) выбрал 14 пилотных субъектов РФ (включая Свердловскую и Тюменскую области, а также Пермский край), в которых будут запущены программы по добровольному страхованию недвижимости. Областные власти сами решат, какое жилье и какие риски страховать, утвердят суммы страховок, а также назовут правила, по которым страховые компании будут допускаться на рынок.
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Размер страховых платежей и компенсаций самостоятельно определят региональные власти и страховые компании. Пока они этого не сделали.
Однако, как рассказали в ВСС, установлено, что ежемесячная выплата не должна превышать трех рублей за квадратный метр.
От страховки можно отказаться?
Какие риски покроет страховка?
Риски также будут определены и прописаны в региональных программах. Вероятно, в разных субъектах РФ они будут отличаться. Единственный обязательный риск, установленный федеральными властями, — гибель жилья. На его покрытие регион не будет тратить деньги — обязательства в таких случаях берет на себя федерация, объяснил эксперт Михаил Порватов.
По словам руководителя департамента страхования и экономики Финансового университета Александра Цыганова, в список страховых рисков точно попадут стихийные бедствия — природные пожары, наводнения, землетрясения и ураганы.
Какую сумму можно будет получить от страховой компании в случае ЧС?
При повреждении или гибели жилья страховая компания выплатит собственнику от 300 до 500 тысяч рублей (точная сумма будет обозначена в региональной программе), остальное будет возмещено из бюджета. Так, если поврежденное или уничтоженное жилище по нормам Минстроя оценено в 800 тысяч рублей, а страховой норматив в регионе составляет 400 тысяч рублей, то собственник получит 400 тысяч от страховой компании и еще 400 тысяч — от властей.
Поможет ли новая система пострадавшим от ЧС купить новое жилье?
Предполагается, что в случае гибели жилья при ЧС люди могут получить дом или квартиру, равные по площади тем, которые у них были, или рассчитывать на компенсацию.
Формально регионы могут принимать программы по страхованию жилья с 4 августа, когда вступит в силу новый закон. Однако они не спешат объявлять о начале составления программ, поскольку до сих пор не принята методика их разработки (находится на регистрации в Минюсте) и методика определения размера ущерба (согласовывается с правительством РФ), отметил Уфимцев.
Опрошенные депутаты парламентов Пермского края (Олег Постников) и Тюменской области (Артем Зайцев, Иван Левченко и Фуат Сайфитдинов) пока ничего не слышали о действиях властей в этом направлении. В то же время член комитета свердловского Заксобрания по жилищной политике Вячеслав Брозовский отметил, что разговоры о реформе ведутся «на уровне консультаций».