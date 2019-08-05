В России жильцы ветхих домов могут не устанавливать счетчики воды и электричества
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Каждый собственник жилья знает, что в квартире нужно устанавливать счетчик воды и электричества. Но, оказывается, эта обязанность касается не всех граждан. Очень интересная новация вступает в силу 6 августа, сообщает сайт Newsbash.ru.
Теперь жильцам старых многоквартирных домов с большим износом можно не ставить приборы учета. Об этом сообщает «Российская газета».
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«Жители МКД, основные конструктивные элементы которых изношены более чем на 70 процентов, и домов, которые не включены в региональную программу капремонта, освобождаются от установки индивидуальных счетчиков на воду и электричество», — говорится в сообщении.Также не нужно будет устанавливать индивидуальные приборы учета энергоресурса в домах, которые входят в программу реновации в течение трех лет.
Тем самым в России расширяется перечень домов, в которых необязательны счетчики.
На текущий момент таких изношенных домов по России около 111 тысяч, сообщают специалисты.
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