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В России жильцы ветхих домов могут не устанавливать счетчики воды и электричества

Добавлено: 05.08.19
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Рубрика: Общество / ЖКХ
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В России жильцы ветхих домов могут не устанавливать счетчики воды и электричества

Каждый собственник жилья знает, что в квартире нужно устанавливать счетчик воды и электричества. Но, оказывается, эта обязанность касается не всех граждан. Очень интересная новация вступает в силу 6 августа, сообщает сайт Newsbash.ru.

Теперь жильцам старых многоквартирных домов с большим износом можно не ставить приборы учета. Об этом сообщает «Российская газета».

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«Жители МКД, основные конструктивные элементы которых изношены более чем на 70 процентов, и домов, которые не включены в региональную программу капремонта, освобождаются от установки индивидуальных счетчиков на воду и электричество», — говорится в сообщении.
Также не нужно будет устанавливать индивидуальные приборы учета энергоресурса в домах, которые входят в программу реновации в течение трех лет.

Тем самым в России расширяется перечень домов, в которых необязательны счетчики.

На текущий момент таких изношенных домов по России около 111 тысяч, сообщают специалисты.Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

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