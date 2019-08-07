В Уфе появился Совет по проблемам обманутых дольщиков

В его состав вошли инвесторы, депутаты, общественники и представители СМИ. Коммунист рассказал о деятельности комитета и дальнейших планах, сообщает сайт Newsbash.ru.





Помощник депутата, общественник и первый секретарь отделения КПРФ по Советскому району Уфы Альберт Рахматуллин сообщил о первой встрече Совета по проблемам обманутых дольщиков. В состав новой структуры вошли: инвесторы «Серебряного ручья», «Дуслык-строя», «Башинвестдома» и других объектов, депутаты Госсобрания Дмитрий Чувилин и Ильгам Галин, общественница «Левого фронта» Ольга Бахтиярова, журналист Анна Аксенова и другие. По словам Альберта Рахматуллина, коммунисты уже долгое время помогали обманутым дольщикам. Решение о создании совета было принято пару месяцев назад. Стоит отметить, что аналогичный комитет уже успешно работает при КПРФ в Москве. Следующее заседание состоится 3 сентября, а вступить в комитет могут представители любых инициативных групп дольщиков.

— Я обратился к руководству БРО КПРФ с просьбой создать такой комитет, и в конце июля вышло Постановление о создании Совета по решению проблем обманутых дольщиков при КПРФ. Он создан при партии для того, чтобы использовать наш ресурс. Это три направления: депутатская деятельность, информационное сопровождение, протестное движение. Прошло первое заседание, где как раз мы проработали все это. Депутаты будут работать по обращениям обманутых дольщиков, журналисты освещать в СМИ все проблемные вопросы и всю деятельность Совета. А 17 августа пройдет митинг, организованный КПРФ, где обманутые дольщики примут активное участие. В планах встречи с представителями госорганов, правоохранительных органов, проведение круглого стола в Госсобрании – Курултае РБ, проработка дорожных карт и т.д. Собрания Совета будет проходить раз в месяц. Хочу добавить, что самосознание обманутых дольщиков начало меняться. Пришло понимание того, что их проблема носит в том числе и политический характер. Поэтому люди возлагают большие надежды на КПРФ по изменению отношения власти к народу, по решению их проблем. Уже трое человек написали заявление о вступлении в партию, а это значит, что они готовы бороться не только за свои права, но и за права всех граждан России и готовы активно участвовать в партийной деятельности. Лично у меня в планах создание еще нескольких советов – по проблемам ЖКХ, по экологии и зоозащите, по инвалидам, но для этого нужны неравнодушные люди, — рассказал Альберт Рахматуллин.

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