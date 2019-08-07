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Жители пригорода Уфы пожаловались на условия жизни в поселке

Добавлено: 07.08.19
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Рубрика: Общество / ЖКХ
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Жители пригорода Уфы пожаловались на условия жизни в поселке

По их словам, к нуждам населенного пункта со стороны властей «подчеркнутое наплевательское отношение», сообщает сайт Newsbash.ru.

Жители пригорода Уфы пожаловались на условия жизни в поселке Нагаево Октябрьского района. Так, по их словам, на самой протяженной улице населенного пункта нет освещения и дорожного покрытия. Кроме того, в непогоду им приходится сталкиваться с неприятностями в виде грязи и потопа. Проблемы также имеются с качеством энергоснабжения. На многочисленные коллективные обращения жители Нагаево толкового ответа так и не получили.

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— Сегодня принято считать, что пригороды мегаполиса активно развиваются, обретают современный облик, но у нас, к сожалению это не так. Из современного здесь только открытая недавно хорошая большая школа и активно возводимые коммерсантами поселки. Ну и столичные тарифы на все услуги . Нет нормальной дороги. Каждую осень – непролазная грязь, ямы. Каждую весну – потоки талой воды, размывающей дорожное полотно и затапливающей все вокруг. Плюс большая многолетняя проблема с качеством электроснабжения. В первую очередь хотелось бы попросить привести в надлежащее состояние улицу Парадная, чтобы люди бесконечно не скидывались на отсыпку, рытье дренажных траншей, очистку от снега и прочее, ведь это дорога общего пользования, — говорится в обращении местных жителей.
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