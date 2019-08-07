Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » Путин ограничил возможность регионов регулировать тарифы в электроэнергетике

Путин ограничил возможность регионов регулировать тарифы в электроэнергетике

Добавлено: 07.08.19
Просмотров: 43
Рубрика: Общество / ЖКХ
Комментарии (0)
Загрузка...
Путин ограничил возможность регионов регулировать тарифы в электроэнергетике

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, исключающий право региональных регулирующих органов превышать установленные предельные уровни тарифов на услуги по передаче электрической энергии, сообщает сайт Newsbash.ru

Действующим законодательством установлено, что решение о превышении предельных уровней цен (тарифов), если оно обусловлено размером инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, принимается региональным органом исполнительной власти в области госрегулирования тарифов самостоятельно и не требует согласования с ФАС России. Правоприменительная практика показывает, что до 15% тарифных решений по услугам по передаче электроэнергии принимается на уровне выше предельных максимальных уровней тарифов, установленных ФАС России.

Путин повысил ежемесячные выплаты по уходу за первым и вторым ребенком

Читайте также:

Путин повысил ежемесячные выплаты по уходу за первым и вторым ребенком
Принятый закон исключает право регионов превышать установленные предельные максимальный и (или) минимальный уровни тарифов на услуги по передаче электрической энергии без согласования с ФАС России. Если регулирующий орган субъекта РФ не принимает решения об установлении тарифов на услуги по передаче электроэнергии либо устанавливает такие тарифы вне рамок предельных максимального и (или) минимального уровней тарифов без соответствующего согласования с ФАС, применяются предельные минимальные уровни тарифов.
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Читайте также
Путин продлил "дачную амнистию" до 1 марта 2021 года
Человек и закон
Путин продлил "дачную амнистию" до 1 марта 2021 года
Регионам запретили превышать предельные уровни тарифов на электроэнергию
Экономика
Регионам запретили превышать предельные уровни тарифов на электроэнергию
В связи с ростом тарифов на тепло, Радий Хабиров предложил подумать о теплосбережении
ЖКХ
В связи с ростом тарифов на тепло, Радий Хабиров предложил подумать о теплосбережении
Медведев: тарифы на утилизацию мусора в регионах будут снижены
ЖКХ
Медведев: тарифы на утилизацию мусора в регионах будут снижены
В России подписные цены на газеты и журналы вырастут на 20%
Экономика
В России подписные цены на газеты и журналы вырастут на 20%
Госкомитет Башкирии опубликовал тарифы на услуги ЖКХ с 1 июля 2019 года
ЖКХ
Госкомитет Башкирии опубликовал тарифы на услуги ЖКХ с 1 июля 2019 года
В Башкирии утверждены предельные индексы платы за коммунальные услуги
Экономика
В Башкирии утверждены предельные индексы платы за коммунальные услуги
В России повысятся тарифы на сотовую связь
Потребитель
В России повысятся тарифы на сотовую связь
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: