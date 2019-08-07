Путин ограничил возможность регионов регулировать тарифы в электроэнергетике
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Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, исключающий право региональных регулирующих органов превышать установленные предельные уровни тарифов на услуги по передаче электрической энергии, сообщает сайт Newsbash.ru.
Действующим законодательством установлено, что решение о превышении предельных уровней цен (тарифов), если оно обусловлено размером инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, принимается региональным органом исполнительной власти в области госрегулирования тарифов самостоятельно и не требует согласования с ФАС России. Правоприменительная практика показывает, что до 15% тарифных решений по услугам по передаче электроэнергии принимается на уровне выше предельных максимальных уровней тарифов, установленных ФАС России.
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