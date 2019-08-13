Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Башкирии отдельным категориям граждан частично возместят затраты на установку газа

В Башкирии отдельным категориям граждан частично возместят затраты на установку газа

Добавлено: 13.08.19
Просмотров: 61
Рубрика: Общество / ЖКХ
Комментарии (0)
Загрузка...
В Башкирии отдельным категориям граждан частично возместят затраты на установку газа

Отдельным категориям граждан, проживающим на территории Башкирии, окажут господдерку по газификации жилых помещений. Указ опубликован на портале правовой информации региона, сообщает сайт Newsbash.ru.

Газификация частного дома: что для этого нужно

Читайте также:

Газификация частного дома: что для этого нужно
Согласно документу, помощь могут получить участники Великой Отечественной войны, инвалиды и семьи с детьми инвалидами, многодетные семьи. Уточняется, что расходы будут возмещаться на газификацию жилых помещений частично.

Указ ожидает подписи врио главы Башкирии Радия Хабирова и вступает в силу со дня подписания.
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Читайте также
Опубликован список критериев, по которым Путин будет оценивать эффективность работы Радия Хабирова
Политика
Опубликован список критериев, по которым Путин будет оценивать эффективность работы Радия Хабирова
Жителям Башкирии сделают перерасчет ЕДК расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
ЖКХ
Жителям Башкирии сделают перерасчет ЕДК расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
В Башкирии введут меры соцподдержки в связи с переходом на новую систему обращения с ТКО
Экономика
В Башкирии введут меры соцподдержки в связи с переходом на новую систему обращения с ТКО
Гюзель Насырова назначена на должность первого заместителя Управляющего делами Главы РБ
Политика
Гюзель Насырова назначена на должность первого заместителя Управляющего делами Главы РБ
В Буздякском районе объявили карантин по бешенству
Происшествия
В Буздякском районе объявили карантин по бешенству
Радий Хабиров не поддержал указ Хамитова об объединении трех учебных заведений в одно
Политика
Радий Хабиров не поддержал указ Хамитова об объединении трех учебных заведений в одно
В Мелеузовском районе Башкирии ввели карантин по бешенству
Общество
В Мелеузовском районе Башкирии ввели карантин по бешенству
С 1 апреля жители Башкирии получат повышенную социальную пенсию
Общество
С 1 апреля жители Башкирии получат повышенную социальную пенсию
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: