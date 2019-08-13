В Башкирии отдельным категориям граждан частично возместят затраты на установку газа

Отдельным категориям граждан, проживающим на территории Башкирии, окажут господдерку по газификации жилых помещений. Указ опубликован на портале правовой информации региона, сообщает сайт Newsbash.ru.



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Согласно документу, помощь могут получить участники Великой Отечественной войны, инвалиды и семьи с детьми инвалидами, многодетные семьи. Уточняется, что расходы будут возмещаться на газификацию жилых помещений частично.Указ ожидает подписи врио главы Башкирии Радия Хабирова и вступает в силу со дня подписания.