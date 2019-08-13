В Башкирии отдельным категориям граждан частично возместят затраты на установку газа
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Отдельным категориям граждан, проживающим на территории Башкирии, окажут господдерку по газификации жилых помещений. Указ опубликован на портале правовой информации региона, сообщает сайт Newsbash.ru.
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Указ ожидает подписи врио главы Башкирии Радия Хабирова и вступает в силу со дня подписания.
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