В Уфе жители одной из многоэтажек живут под страхом разрушения дома
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Здание день за днем рушится. Причем проблема не только снаружи, но и внутри, сообщает сайт Newsbash.ru.
Каково живется людям в доме, который трещит по швам?
В 2008 году жителям Уфы выдали акт о том, что в доме провели капитальный ремонт. Однако люди утверждают, что ремонтом здесь даже не пахло. Зато во всех подъездах пахнет сыростью. Все дело в том, что чугунные трубы, которые установлены в подвале, уже давно в непригодном состоянии.
Управляющая компания утверждает, что ремонт здесь проходил и трубы меняли. И, действительно, меняли, вот только не трубы, а одну трубу. Остальные так и продолжают здесь ржаветь. Поэтому жителям остается только надеяться, что в скором времени стены их подвала не превратятся в водопад.
Подвал одного из подъездов уже топило. Техническое помещение было заполнено нечистотами. Последствия на лицо.
«Утром в шестом часу проснулась от того, что что-то булькает, захожу в туалет, а у меня из унитаза фонтан. По всему подвалу вода», - рассказывает Людмила Кожевникова.В управляющей компании нас заверили, что проблема под контролем. И в скором времени в доме проведут проверку и при необходимости, сделают ремонт.
«Ранее в управляющую организацию поступало предписание госжилинспекции на решение указанных недочетов по дому по адресу Кольцевая, 33Б. На сегодняшний день предписание исполнено. Также сотрудниками ЖЭУ-21 ведется журнал раскрытия маячков на трещинах. Раскрытие трещин пока не подтвердилось», - прокомментировала пресс-секретарь УЖХ Орджоникидзевского района Уфы Регина Султангулова.
То, что по результатам проверки раскрытие трещин не подтвердилось, людей нисколько не радует. Жители уверены, что находясь в этом доме они подвергают свои жизни опасности. И дом может рухнуть в любой момент.
Автор: Ксения Мазина
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