В Уфе жители одной из многоэтажек живут под страхом разрушения дома

Здание день за днем рушится. Причем проблема не только снаружи, но и внутри, сообщает сайт Newsbash.ru.





Каково живется людям в доме, который трещит по швам?

«Утром в шестом часу проснулась от того, что что-то булькает, захожу в туалет, а у меня из унитаза фонтан. По всему подвалу вода», - рассказывает Людмила Кожевникова.

«Ранее в управляющую организацию поступало предписание госжилинспекции на решение указанных недочетов по дому по адресу Кольцевая, 33Б. На сегодняшний день предписание исполнено. Также сотрудниками ЖЭУ-21 ведется журнал раскрытия маячков на трещинах. Раскрытие трещин пока не подтвердилось», - прокомментировала пресс-секретарь УЖХ Орджоникидзевского района Уфы Регина Султангулова.

Трещины на фасаде дома, ржавые трубы и влажные стены в подъезде уже на протяжении 11 лет не дают покоя жителям. От влаги в подвале появляются насекомые, которые плавно переползают в квартиры на нижних этажах. У Натальи Батуриной незваных гостей выгоняет домашний питомец. Только это не спасает ситуацию.В 2008 году жителям Уфы выдали акт о том, что в доме провели капитальный ремонт. Однако люди утверждают, что ремонтом здесь даже не пахло. Зато во всех подъездах пахнет сыростью. Все дело в том, что чугунные трубы, которые установлены в подвале, уже давно в непригодном состоянии.Управляющая компания утверждает, что ремонт здесь проходил и трубы меняли. И, действительно, меняли, вот только не трубы, а одну трубу. Остальные так и продолжают здесь ржаветь. Поэтому жителям остается только надеяться, что в скором времени стены их подвала не превратятся в водопад.Подвал одного из подъездов уже топило. Техническое помещение было заполнено нечистотами. Последствия на лицо.В управляющей компании нас заверили, что проблема под контролем. И в скором времени в доме проведут проверку и при необходимости, сделают ремонт.

То, что по результатам проверки раскрытие трещин не подтвердилось, людей нисколько не радует. Жители уверены, что находясь в этом доме они подвергают свои жизни опасности. И дом может рухнуть в любой момент.

Автор: Ксения Мазина