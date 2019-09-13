В Башкирии скорректируют тарифы за вывоз мусора
В Башкирии могут изменить тариф за вывоз мусора. По словам замминистра природопользования и экологии Башкирии Нияза Фазылова, корректировка платы за эти услуги является уже решенным вопросом, сообщает сайт Newsbash.ru.
Так, представители регоператоров предлагают установить плату за вывоз мусора с каждого жителя региона в размере не менее 120 рублей. Они считают, что при хорошей собираемости такой тариф на вывоз мусора позволит развивать сферу управления отходами. На круглом столе, посвященном обсуждению проблем отрасли, пресс-секретарь компании ООО «Эко-Сити» Олеся Арамелева сообщила, что в Красноярске тариф за вывоз ТКО составляет 140 рублей. «Коллеги из других регионов удивляются, как мы при таких ставках до сих пор не банкроты?», – сообщила она.
Однако несмотря на шквал недовольства в адрес регоператоров как от местных жителей, так и от руководства региона, министерство экологии РБ не собирается пересматривать договоры, заключенные с этими регоператорами в 2018 году. Для решения этой проблемы власти намерены увеличить тарифы на вывоз мусора. Напомним, на сегодняшний день с жителей городов взимают плату за вывоз ТКО в размере 70 рублей в месяц с каждого прописанного в доме человека, в деревнях – 35 рублей. Ввести низкие тарифы для населения ранее требовал руководитель региона Радий Хабиров.