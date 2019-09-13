В Башкирии скорректируют тарифы за вывоз мусора

В Башкирии могут изменить тариф за вывоз мусора. По словам замминистра природопользования и экологии Башкирии Нияза Фазылова, корректировка платы за эти услуги является уже решенным вопросом, сообщает сайт Newsbash.ru.





Так, представители регоператоров предлагают установить плату за вывоз мусора с каждого жителя региона в размере не менее 120 рублей. Они считают, что при хорошей собираемости такой тариф на вывоз мусора позволит развивать сферу управления отходами. На круглом столе, посвященном обсуждению проблем отрасли, пресс-секретарь компании ООО «Эко-Сити» Олеся Арамелева сообщила, что в Красноярске тариф за вывоз ТКО составляет 140 рублей. «Коллеги из других регионов удивляются, как мы при таких ставках до сих пор не банкроты?», – сообщила она.





Отметим, что «мусорная реформа» запускалась в Башкирии с таким расчетом, что регоператоры инвестируют в отрасль и получат прибыль через 5-7 лет. Как подчеркнул Нияз Фазылов, предполагалось, что эти крупные компании смогут прожить год в кредит, набрать оборотные средства для недопущения образования долгов перед поставщиками услуг, но на деле вложения четырех компаний-регоператоров оказались намного ниже ожидаемых сумм. Так, ООО «Эко-Сити» отчиталось об инвестициях на сумму около 800 млн рублей. При этом только один полигон в Ишимбайском районе обошелся в 600 млн рублей, вдобавок еще за 200 млн рублей закупили новые мусоровозы. Руководство «Дюртюлимелиоводстрой» заявило об инвестициях в 70 млн рублей. МУП «Спецавтохозяйство по уборке города» и ООО «Экология-Т» не смогли конкретно назвать объемы вложений. Тем временем, на сегодняшний день из бюджета республики уже выделено 800 млн рублей на реализацию этой реформы. К концу года, по словам замминистра, эта сумма превысит 900 млн рублей. Деньги прежде всего идут на закупку контейнеров, строительство контейнерных площадок, проектирование новых мусоросортировочных комплексов.

Однако несмотря на шквал недовольства в адрес регоператоров как от местных жителей, так и от руководства региона, министерство экологии РБ не собирается пересматривать договоры, заключенные с этими регоператорами в 2018 году. Для решения этой проблемы власти намерены увеличить тарифы на вывоз мусора. Напомним, на сегодняшний день с жителей городов взимают плату за вывоз ТКО в размере 70 рублей в месяц с каждого прописанного в доме человека, в деревнях – 35 рублей. Ввести низкие тарифы для населения ранее требовал руководитель региона Радий Хабиров.

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