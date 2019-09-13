Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Башкирии скорректируют тарифы за вывоз мусора

В Башкирии скорректируют тарифы за вывоз мусора

Добавлено: 13.09.19
Просмотров: 129
Рубрика: Общество / ЖКХ
Комментарии (0)
Загрузка...
В Башкирии скорректируют тарифы за вывоз мусора

В Башкирии могут изменить тариф за вывоз мусора. По словам замминистра природопользования и экологии Башкирии Нияза Фазылова, корректировка платы за эти услуги является уже решенным вопросом, сообщает сайт Newsbash.ru.


Так, представители регоператоров предлагают установить плату за вывоз мусора с каждого жителя региона в размере не менее 120 рублей. Они считают, что при хорошей собираемости такой тариф на вывоз мусора позволит развивать сферу управления отходами. На круглом столе, посвященном обсуждению проблем отрасли, пресс-секретарь компании ООО «Эко-Сити» Олеся Арамелева сообщила, что в Красноярске тариф за вывоз ТКО составляет 140 рублей. «Коллеги из других регионов удивляются, как мы при таких ставках до сих пор не банкроты?», – сообщила она.

В Ишимбайском и Уфимском районах построят экокомплексы по переработке мусора

Читайте также:

В Ишимбайском и Уфимском районах построят экокомплексы по переработке мусора
Отметим, что «мусорная реформа» запускалась в Башкирии с таким расчетом, что регоператоры инвестируют в отрасль и получат прибыль через 5-7 лет. Как подчеркнул Нияз Фазылов, предполагалось, что эти крупные компании смогут прожить год в кредит, набрать оборотные средства для недопущения образования долгов перед поставщиками услуг, но на деле вложения четырех компаний-регоператоров оказались намного ниже ожидаемых сумм. Так, ООО «Эко-Сити» отчиталось об инвестициях на сумму около 800 млн рублей. При этом только один полигон в Ишимбайском районе обошелся в 600 млн рублей, вдобавок еще за 200 млн рублей закупили новые мусоровозы. Руководство «Дюртюлимелиоводстрой» заявило об инвестициях в 70 млн рублей. МУП «Спецавтохозяйство по уборке города» и ООО «Экология-Т» не смогли конкретно назвать объемы вложений. Тем временем, на сегодняшний день из бюджета республики уже выделено 800 млн рублей на реализацию этой реформы. К концу года, по словам замминистра, эта сумма превысит 900 млн рублей. Деньги прежде всего идут на закупку контейнеров, строительство контейнерных площадок, проектирование новых мусоросортировочных комплексов.

Однако несмотря на шквал недовольства в адрес регоператоров как от местных жителей, так и от руководства региона, министерство экологии РБ не собирается пересматривать договоры, заключенные с этими регоператорами в 2018 году. Для решения этой проблемы власти намерены увеличить тарифы на вывоз мусора. Напомним, на сегодняшний день с жителей городов взимают плату за вывоз ТКО в размере 70 рублей в месяц с каждого прописанного в доме человека, в деревнях – 35 рублей. Ввести низкие тарифы для населения ранее требовал руководитель региона Радий Хабиров.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Читайте также
В Башкирии из-за недостоверных данных возникла путаница с начислением платежей за вывоз ТБО
ЖКХ
В Башкирии из-за недостоверных данных возникла путаница с начислением платежей за вывоз ТБО
Владимир Путин: тарифы за вывоз и утилизацию ТКО расти не должны
Политика
Владимир Путин: тарифы за вывоз и утилизацию ТКО расти не должны
Радий Хабиров о повышении платежей за вывоз мусора: «Сказал 70, значит 70!»
Политика
Радий Хабиров о повышении платежей за вывоз мусора: «Сказал 70, значит 70!»
В Башкирии определили максимальные тарифы за вывоз мусора в размере не более 70 рублей
ЖКХ
В Башкирии определили максимальные тарифы за вывоз мусора в размере не более 70 рублей
Радий Хабиров назвал тарифы на вывоз мусора самыми низкими в ПФО
Экономика
Радий Хабиров назвал тарифы на вывоз мусора самыми низкими в ПФО
В Башкирии в платежках за коммунальные услуги из строки «Содержание» будет исключена плата за вывоз мусора
ЖКХ
В Башкирии в платежках за коммунальные услуги из строки «Содержание» будет исключена плата за вывоз мусора
В Башкирии цена за вывоз мусора составит 650,40 рубля за 1 кубометр с НДС
Экономика
В Башкирии цена за вывоз мусора составит 650,40 рубля за 1 кубометр с НДС
В Башкирии начинается «мусорная реформа»
ЖКХ
В Башкирии начинается «мусорная реформа»
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: