В Правительстве сообщили, когда дадут отопление в Башкирии

В понедельник, 16 сентября, во время оперативного совещания в республиканском правительстве и.о. министра ЖКХ РБ Борис Беляев доложил о готовности энергетического комплекса к отопительному сезону. По словам Беляева, регион к зиме готов, но есть ряд нюансов, сообщает сайт Newsbash.ru.





Во время проверки Ростехнадзором теплоснабжающих организаций были выявлены замечания. 21 район республики попал в так называемую красную зону. Муниципалитеты допустили несвоевременное проведение технического диагностирования котлов, ревизию водоподготовительного оборудования, замер сопротивления и изоляцию кабельных линий, а также другие замечания. Республиканское министерство ЖКХ держит ситуацию на контроле.



Также на совещании сообщили о том, что подача тепла в жилые дома начнется в том случае, если в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха продержится на уровне плюс восемь градусов.

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