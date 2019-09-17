Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Башкирии объединили ремонт подъездов и дворов

В Башкирии объединили ремонт подъездов и дворов

Добавлено: 17.09.19
Просмотров: 51
Рубрика: Общество / ЖКХ
Комментарии (0)
Загрузка...
В Башкирии объединили ремонт подъездов и дворов

В Башкирии предложили совмещать ремонт дворов и ремонт подъездов. С таким предложением на оперативном совещании в правительстве выступил директор НОФ «Региональный оператор капитального ремонта в РБ» Павел Сафронов, сообщает сайт Newsbash.ru.


Идею поддержал врио главы региона Радий Хабиров. Он предложил подчиненным настроиться на долгую и планомерную работу, так как программа ремонта подъездов, инициированная им, рассчитана до 2024 года.

В Башкирии шесть миллиардов будет направлено на ремонт подъездов

Читайте также:

В Башкирии шесть миллиардов будет направлено на ремонт подъездов
Добавим, что на следующих год в Башкирии на ремонт подъездов выделено 1,3 млрд рублей, этого хватит, чтобы обновить около 4 тысяч объектов. При этом муниципалитеты подали заявки на ремонт 4 360 подъездов. Сафронов попросил глав администрация скорректировать их и исключить из списка аварийные дома и постройки, где сначала нужно заменить крышу, лифты и инженерные коммуникации.Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Читайте также
В Балтачевском районе по случаю завершения ремонта подъезда накрыли праздничный стол
Общество
В Балтачевском районе по случаю завершения ремонта подъезда накрыли праздничный стол
Хабиров остался доволен ходом ремонта подъездов добавив, что встряска пошла на пользу
Политика
Хабиров остался доволен ходом ремонта подъездов добавив, что встряска пошла на пользу
Радий Хабиров в Чишминском районе оценил реализацию программы "Башкирские дворики"
Политика
Радий Хабиров в Чишминском районе оценил реализацию программы "Башкирские дворики"
Радий Хабиров взял под личный контроль ремонт подъездов
Политика
Радий Хабиров взял под личный контроль ремонт подъездов
В Уфе выбирают подрядчика для комплексного ремонта подъездов
ЖКХ
В Уфе выбирают подрядчика для комплексного ремонта подъездов
В 2019 году в Уфе отремонтируют 1600 подъездов
ЖКХ
В 2019 году в Уфе отремонтируют 1600 подъездов
В Башкирии шесть миллиардов будет направлено на ремонт подъездов
ЖКХ
В Башкирии шесть миллиардов будет направлено на ремонт подъездов
Радий Хабиров поручил провести собрания по ремонту подъездов
Политика
Радий Хабиров поручил провести собрания по ремонту подъездов
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: