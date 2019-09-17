В Башкирии объединили ремонт подъездов и дворов
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В Башкирии предложили совмещать ремонт дворов и ремонт подъездов. С таким предложением на оперативном совещании в правительстве выступил директор НОФ «Региональный оператор капитального ремонта в РБ» Павел Сафронов, сообщает сайт Newsbash.ru.
Идею поддержал врио главы региона Радий Хабиров. Он предложил подчиненным настроиться на долгую и планомерную работу, так как программа ремонта подъездов, инициированная им, рассчитана до 2024 года.
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