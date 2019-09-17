В Башкирии объединили ремонт подъездов и дворов

В Башкирии предложили совмещать ремонт дворов и ремонт подъездов. С таким предложением на оперативном совещании в правительстве выступил директор НОФ «Региональный оператор капитального ремонта в РБ» Павел Сафронов, сообщает сайт Newsbash.ru.





Идею поддержал врио главы региона Радий Хабиров. Он предложил подчиненным настроиться на долгую и планомерную работу, так как программа ремонта подъездов, инициированная им, рассчитана до 2024 года.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Добавим, что на следующих год в Башкирии на ремонт подъездов выделено 1,3 млрд рублей, этого хватит, чтобы обновить около 4 тысяч объектов. При этом муниципалитеты подали заявки на ремонт 4 360 подъездов. Сафронов попросил глав администрация скорректировать их и исключить из списка аварийные дома и постройки, где сначала нужно заменить крышу, лифты и инженерные коммуникации.