Павел Сафонов назначен Генеральным директором НОФ «Региональный оператор РБ»

Генеральным директором НОФ «Региональный оператор РБ» стал Павел Сафонов. Как сообщается на сайте оператора, он занял этот пост по итогам соответствующего конкурса Минстроя России, сообщает сайт Newsbash.ru.





На первом этапе кандидаты проходили тестирование на знание практических вопросов по программам капремонта, технического регулирования строительного процесса и норм кодексов РФ. Сафонов набрал 49 баллов из 50.

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На заключительном этапе состоялось индивидуальное собеседование с конкурсной комиссией, в состав которой вошли представители МинЖКХ РБ, Минземимущества РБ, Минэкономразвития РБ, Минтруда РБ, Минфина РБ, Общественного совета при МинЖКХ, регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ РБ. В результате голосования победил Павел Сафонов.Отметим, что предыдущее руководство Регионального оператора подало в отставку. Ранее его деятельность жестко раскритиковал тогда еще врио главы Башкирии, а ныне избранный руководитель республик Радий Хабиров.