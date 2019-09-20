Жители Башкирии могут получать квитанции по капремонту на электронную почту

Жители Башкирии могут отказаться от оплаты услуг по капремонту по бумажным квитанциям, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Взамен платежкам на бумаге предлагаются электронные квитки. Для получения квитанций по электронной почте нужно написать заявление в НОФ «Региональный оператор». Его можно принести лично или отправить по интернету.Как сообщает Госжилналнадзор по РБ, отказаться от получения электронных платежек можно в любой момент, нужно также написать заявление. После чего доставка квитанций на бумажном носителе будет возобновлена.