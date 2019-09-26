В Кушнаренково центральная котельная оказалась не готова к зиме
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В Башкирии центральная котельная села Кушнаренково не готова к зиме. Об этом стало известно на координационном совещании в приемной президента, которое проходило под председательством главного федерального инспектора по РБ Михаила Закомалдина, сообщает сайт Newsbash.ru.
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