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В Кушнаренково центральная котельная оказалась не готова к зиме

Добавлено: 26.09.19
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Рубрика: Общество / ЖКХ
Теги: Кушнаренковский район
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В Кушнаренково центральная котельная оказалась не готова к зиме

В Башкирии центральная котельная села Кушнаренково не готова к зиме. Об этом стало известно на координационном совещании в приемной президента, которое проходило под председательством главного федерального инспектора по РБ Михаила Закомалдина, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Выяснилось, что в нынешнем состоянии котельная может обеспечить тепло в квартирах, пока на улице не холоднее –15 градусов. Если до 1 октября не исправят нарушения, Ростехнадзор не сможет выдать паспорт готовности к осенне-зимнему периоду.Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

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