В Башкирии техника будет круглосуточно вывозить снег как с дворовых территорий, так и дорог
Сегодня, 1 октября, на оперативном совещании в правительстве и.о. министра ЖКХ Борис Беляев сообщил о том, что зимой техника будет круглосуточно вывозить снег как с дворовых территорий, так и дорог, сообщает сайт Newsbash.ru.
Общая убираемая площадь составлять 51,8 тысяч квадратных метров. Из них 42,5 тысяч квадратных метров очищается механизированным способом, а 9,3 – ручным. По заверениям руководителя ведомства, всего за уборку снега на территории Башкирии ответственны 300 компаний. Муниципалитеты, в свою очередь, приготовили полигоны для складирования осадков. Также Борис Беляев напомнил о том, что на детских игровых спортивных площадках уборка должна осуществляется чуть ли не ежедневно. Однако по-прежнему остается актуальной проблема нехватки техники. Готовность к зимнему сезону составляет 65%, работы продолжаются.
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