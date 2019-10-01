В Башкирии техника будет круглосуточно вывозить снег как с дворовых территорий, так и дорог

Сегодня, 1 октября, на оперативном совещании в правительстве и.о. министра ЖКХ Борис Беляев сообщил о том, что зимой техника будет круглосуточно вывозить снег как с дворовых территорий, так и дорог, сообщает сайт Newsbash.ru.





Общая убираемая площадь составлять 51,8 тысяч квадратных метров. Из них 42,5 тысяч квадратных метров очищается механизированным способом, а 9,3 – ручным. По заверениям руководителя ведомства, всего за уборку снега на территории Башкирии ответственны 300 компаний. Муниципалитеты, в свою очередь, приготовили полигоны для складирования осадков. Также Борис Беляев напомнил о том, что на детских игровых спортивных площадках уборка должна осуществляется чуть ли не ежедневно. Однако по-прежнему остается актуальной проблема нехватки техники. Готовность к зимнему сезону составляет 65%, работы продолжаются.

— По технике понятно – мы в один год не сможем поменять необходимое количество техники. Будем регулярно ее покупать, укреплять муниципалитеты будем обязательно. Предположим, мы вот сидим, а завтра гололед сильный. Вот мне хочется, чтобы мы были готовы обеспечить условия, когда люди себе ноги не ломали. У нас неделю назад снег шел – обратите на это внимание, — отметил Радий Хабиров.

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