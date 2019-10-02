Как будут начислять плату за отопление в Башкирии
В сентябре 2019 года Башкирия перешла на новую схему оплаты отопления. Теперь мы будем платить за горячие батареи не в течение всего года, как было до сих пор, а лишь в те месяцы, когда по трубам действительно идет тепло. Как проверить правильность начислений и что будет с деньгами, которые мы уже заплатили за отопление летом? На эти и другие важные вопросы ответил юрист в сфере ЖКХ, руководитель проекта «Уфасити.ми» Вадим Беляков и представитель поставщика тепла БашРТС.
Как будут начислять плату за отопление?
— Ранее жители платили за отопление по схеме, которая подразумевает равномерное, ежемесячное внесение платы за тепло в течение года с последующей ежегодной корректировкой. При наличии общедомового прибора учёта тепловой энергии (ОДПУ) начисление будет происходить исходя из фактического потребления ресурса по показаниям общедомовых теплосчётчиков. А если ОДПУ не установлен, то расчёты будут производиться, исходя из нормативов, установленных Госкомитетом РБ по тарифам, — объяснили в пресс-службе БашРТС.
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Представитель БашРТС объяснил, что для жителей домов, где установлены приборы учета, суммы платежей в разные месяцы могут сильно отличаться:
Как самостоятельно рассчитать плату за отопление?
Рассчитать суммы, по словам юриста Вадима Белякова, несложно. Для этого нужно узнать всего лишь две цифры: объем фактически потребленного домом тепла за конкретный период и общую площадь помещений этого дома. Объем фактически потребленного тепла умножаем на тариф, делим на общую площадь помещений дома и еще раз умножаем — на площадь своей квартиры. Получим свою сумму начисления за отопление. Однако на пути к этим простым вычислениям есть препятствия:
Когда сделают перерасчет за май–сентябрь 2019-го?
По словам руководителя проекта, который уже семь лет помогает жителям Башкирии отстаивать свои права перед управляющими компаниями и поставщиками коммунальных услуг, проблему с доступом к показателям общедомовых счетчиков он намерен в ближайшее время обсудить на встрече с чиновниками и представителями ресурсоснабжающих компаний. И если этот вопрос решится, то жителям Башкирии будет легче проверить и правильность перерасчета, который грядет в первом квартале 2020 года.
Что делать, если в квартире все равно холодно?
Когда придут новые платежки?
Когда ждать новые платежки, объяснил сотрудник БашРТС Татьяна Валиева:
Куда звонить, если остались вопросы?
БашРТС, центр обработки обращений: 8 800 511–30–15. Пн–пт.: с 08:00 до 20:00, сб.: с 09:00 до 18:00.
МУП УИС, единый номер для обращения потребителей: 8 800 250–52–80.