Как будут начислять плату за отопление в Башкирии

В сентябре 2019 года Башкирия перешла на новую схему оплаты отопления. Теперь мы будем платить за горячие батареи не в течение всего года, как было до сих пор, а лишь в те месяцы, когда по трубам действительно идет тепло. Как проверить правильность начислений и что будет с деньгами, которые мы уже заплатили за отопление летом? На эти и другие важные вопросы ответил юрист в сфере ЖКХ, руководитель проекта «Уфасити.ми» Вадим Беляков и представитель поставщика тепла БашРТС.





Как будут начислять плату за отопление?

— Ранее жители платили за отопление по схеме, которая подразумевает равномерное, ежемесячное внесение платы за тепло в течение года с последующей ежегодной корректировкой. При наличии общедомового прибора учёта тепловой энергии (ОДПУ) начисление будет происходить исходя из фактического потребления ресурса по показаниям общедомовых теплосчётчиков. А если ОДПУ не установлен, то расчёты будут производиться, исходя из нормативов, установленных Госкомитетом РБ по тарифам, — объяснили в пресс-службе БашРТС.

— На потребление тепла при наличии ОДПУ значительно влияет температура наружного воздуха: чем холоднее на улице, тем больше дом потратит тепловой энергии на поддержание комфортной температуры в помещениях.

— Во-первых, показания общедомового счетчика должны писать в квитанциях на оплату (как это делают в платежках за воду или электроэнергию), но их пока не пишут, хотя это и нарушение. Во-вторых, даже если их все-таки будут писать, как проверить правильность этих цифр? Счетчики установлены где-то в подвалах, доступа к ним нет. Я сейчас вижу единственный вариант, как проверить правильность цифр, — это участие старшего по дому в снятии этих показаний. Но даже если у вас появится доступ к общедомовому счетчику, далеко не по всем домам есть корректные данные по общей площади помещений, — объяснил Вадим Беляков.

— В первом квартале следующего года ресурсоснабжающие компании должны будут сделать перерасчет — корректировку за восемь месяцев (с мая по декабрь 2019 года. — Прим. ред.). То есть посчитают фактическое потребление тепла за восемь месяцев и фактически уплаченные жителями деньги. Очевидно, что потребление за восемь месяцев будет на сумму меньшую, чем фактически заплатили за эти восемь месяцев даже с учетом старых тарифов. Я на 99% уверен, что в начале следующего года у всех жителей в платежках должна отразиться переплата за отопление (конечно, при условии, что у них не было долга), — объяснил Вадим Беляков.

— Возьмите обычный градусник, измерьте температуру воздуха в помещении и зафиксируйте показатель. Если температура ниже 20 градусов Цельсия — это повод для жалобы в Роспотребнадзор, — говорит Вадим Беляков.





Представитель БашРТС объяснил, что для жителей домов, где установлены приборы учета, суммы платежей в разные месяцы могут сильно отличаться:То есть в начале осени и конце весны мы будем платить значительно меньше, чем в морозные зимние месяцы.Рассчитать суммы, по словам юриста Вадима Белякова, несложно. Для этого нужно узнать всего лишь две цифры: объем фактически потребленного домом тепла за конкретный период и общую площадь помещений этого дома. Объем фактически потребленного тепла умножаем на тариф, делим на общую площадь помещений дома и еще раз умножаем — на площадь своей квартиры. Получим свою сумму начисления за отопление. Однако на пути к этим простым вычислениям есть препятствия:По словам руководителя проекта, который уже семь лет помогает жителям Башкирии отстаивать свои права перед управляющими компаниями и поставщиками коммунальных услуг, проблему с доступом к показателям общедомовых счетчиков он намерен в ближайшее время обсудить на встрече с чиновниками и представителями ресурсоснабжающих компаний. И если этот вопрос решится, то жителям Башкирии будет легче проверить и правильность перерасчета, который грядет в первом квартале 2020 года.

Когда придут новые платежки?

Когда ждать новые платежки, объяснил сотрудник БашРТС Татьяна Валиева:

— БашРТС будет считать по новой схеме с сентября, конкретно — с даты начала отопительного сезона, как и указано в законодательстве. В Уфе это 23 сентября, в других городах даты могут отличаться. То есть с нашей стороны жители получат квитанции по новой схеме уже в конце сентября — начале октября. Там, где установлен общедомовой прибор учета тепла, он считает калории по факту — сколько дом потребил, столько людям и выставят. Со стороны БашРТС в тех домах, где есть ОДПУ, будет рассчитано ровно столько, сколько в сентябре они потребили. В тех домах, где приборов учета нет, будут считать по нормативу за месяц, а не по дням, — рассказала Татьяна Валиева.

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По ее словам, уже в новых платежках появится та самая недостающая графа — показания общедомового счетчика потребления тепла.БашРТС, центр обработки обращений: 8 800 511–30–15. Пн–пт.: с 08:00 до 20:00, сб.: с 09:00 до 18:00.МУП УИС, единый номер для обращения потребителей: 8 800 250–52–80.