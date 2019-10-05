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Жители Башкирии начнут получать квитанции за отопление по новой схеме 7 октября

Добавлено: 05.10.19
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Рубрика: Общество / ЖКХ
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Жители Башкирии начнут получать квитанции за отопление по новой схеме 7 октября

"Платежки" за отопление и горячую воду по новой схеме "1/8" жители Башкирии начнут получать с 7 октября. Об этом сообщает ООО "БашРТС".

- Срок оплаты данных квитанций продлен до 25 октября, а если платеж поступит позже – то данная оплата будет зафиксирована в квитанции в следующем месяце, - уточняют в ресурсоснабжающей организации.
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Напомним, что с началом отопительного сезона республика перешла на новую схему оплаты тепла. Если раньше жители региона платили ежемесячно, то теперь счета будут приходить только в те 8 месяцев, когда непосредственно подается тепло.

В начале 2020 года "платежки" должны скорректировать с учетом того, что потребители платили за отопление все лето.

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