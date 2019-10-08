"Потребность в технике существует": уфимские коммунальщики о готовности к снегопадам

На совещании в формате «Строительный и транспортный час» городские службы отчитались перед Главой Башкортостана о готовности к предстоящим снегопадам. Особое внимание было уделено наличию снегоуборочных машин. Несмотря на обновление коммунального автопарка, потребность в спецтехнике еще существует.





Отчасти этот вопрос должен решится в конце месяца, когда городу передадут очередную партию тракторов, погрузчиков и самосвалов. А вот вопрос с обработкой автодорог от наледи решён. Каждый район Уфы имеет свой карьер для добычи песка. Кроме этого, закуплена специальная смесь «Бионорд», которая эффективно и в короткие сроки способна растопить лёд на мостах и магистралях.

«Понятно, главы просят грейдеры, тракторы, погрузчики. Это я понимаю, это будет. А это прямо отдельно пометьте: давайте мыть наши улицы. Я по своим собственным ощущением и отзывам людей вижу: с пылью в Уфе мы справились. У нас же суховеев сейчас нет здесь. А вот в других городах, особенно в южных, это, конечно, проблема».

Также Радию Хабирову доложили о реконструкции терминала внутренних авиалиний международного аэропорта «Уфа». После окончания работ пропускная способность воздушной гавани увеличится. Глава Башкортостана поручил уже сегодня думать и о летнем сезоне. Города республики получат спецтехнику, которая будет поливать дороги моющим раствором. Эффективность такого способа борьбы с пылью была показана на столичных автомагистралях.Автор: Азат Садреев