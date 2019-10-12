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В Башкирии оплатить вывоз мусора теперь можно через интернет

Добавлено: 12.10.19
Просмотров: 106
Рубрика: Общество / ЖКХ
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В Башкирии оплатить вывоз мусора теперь можно через интернет

У жителей юга и юго-востока Башкирии появилась возможность оплачивать услуги вывоза мусора через интернет.


Региональный оператор «Эко-Сити» применил на своем сайте технологию, позволяющую принимать к оплате банковские карты через интернет. Соответствующее соглашение было заключено со Сбербанком, сообщает пресс-служба Минэкологии.

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Новая система работала в тестовом режиме один месяц. За это время ею воспользовались 160 абонентов.
«Мы сделали оплату через персональный кабинет на сайте для удобства клиентов. Сейчас почти у всех есть доступ к интернету. Не нужно ждать бумажные квитанции. В любой момент можно зайти на наш сайт, увидеть начисления, оплатить без комиссии, получить чек. Все прозрачно и безопасно», – объяснил генеральный директор ООО РО «Эко-Сити» Семён Земсков.
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Источник: gorobzor.ru
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