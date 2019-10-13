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В Янауле мусороперевозчик отказался вывозить мусор из-за долгов регоператора «Дюртюлимелиоводстрой»

Добавлено: 13.10.19
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Рубрика: Общество / ЖКХ
Теги: Янаульский район
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В Янауле мусороперевозчик отказался вывозить мусор из-за долгов регоператора «Дюртюлимелиоводстрой»

В Янауле организация, которая должна собирать и вывозить на полигон бытовой мусор, отказалась работать в праздничные дни. Чтобы отходы не отравили горожанам жизнь, регоператору пришлось вызывать помощь из других регионов.


— Причина — задолженность регоператора перед ними. Регоператор перебросил три мусоровоза из других районов и еще три сегодня придут из трех других регионов, — сообщил Николай Бажин, помощник Руфины Шагаповой, которая является зампредседателя комитета по аграрным вопросам, экологии и природопользованию Госсобрания Башкирии.

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По словам Николая Бажина, мусороперевозчик, который работает по контракту с региональным оператором, сообщил о своем решении отдохнуть лишь утром в пятницу, 11 октября. Хотя по договору, о прекращении своей деятельности они обязаны уведомить за месяц.

Регоператор, обслуживающий Янаул и район, — «Дюртюлимелиоводстрой», который входит в группу компания «Мехуборка». Эта группа компания работает в 12 субъектах России, так что они нашли возможность привлечь свободные автомобили — из Нижнего Новгорода, Пензы и Московской области.
— У меня с ними нет договора уже с 1 октября. Договор я продлять не стал из-за их задолженности, регоператор мне сейчас должен больше 10 миллионов. Так что на четвертый квартал у меня контракта на вывоз мусора нет, — прокомментировали Рафаиль Зарипов.
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Источник: ufa1.ru
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