В Башкирии ввели комиссию на оплату за вывоз мусора
С жителей Башкирии при оплате услуги «обращение с отходами» в почтовых отделениях начали брать дополнительную комиссию. Сумма немаленькая — 20 рублей, с учетом того, что в сельской местности, где ранее данная услуга не предоставлялась, плата за вывоз мусора составляет 35 рублей с человека.
На эту чудовищную ситуацию обратил внимание региональный оператор «Эко-Сити». В пресс-службе компании сообщили, что дополнительная комиссия за оплату услуги «обращение с отходами» в почтовых отделениях начали взимать с населения после вступления в силу внутреннего приказа филиала ФГУП «Почта России» от 20.09.2019 года № 198-п. Естественное данное решение вызвало недовольство жителей в сельской местности, где альтернативных вариантов для внесения платежей нет.
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