В Башкирии ввели комиссию на оплату за вывоз мусора

С жителей Башкирии при оплате услуги «обращение с отходами» в почтовых отделениях начали брать дополнительную комиссию. Сумма немаленькая — 20 рублей, с учетом того, что в сельской местности, где ранее данная услуга не предоставлялась, плата за вывоз мусора составляет 35 рублей с человека.





На эту чудовищную ситуацию обратил внимание региональный оператор «Эко-Сити». В пресс-службе компании сообщили, что дополнительная комиссия за оплату услуги «обращение с отходами» в почтовых отделениях начали взимать с населения после вступления в силу внутреннего приказа филиала ФГУП «Почта России» от 20.09.2019 года № 198-п. Естественное данное решение вызвало недовольство жителей в сельской местности, где альтернативных вариантов для внесения платежей нет.

— Решение о введении комиссии с нами не согласовывали, — комментирует управляющий директор ООО РО «Эко-Сити» Артем Киреев. — Мы оплачиваем все услуги за расчетно-кассовое обслуживание своевременно. Считаем, что почта воспользовалась своим монопольным положением и решила заработать на людях, проживающих в тех населенных пунктах, где оплатить коммунальные услуги можно только в почтовых отделениях.

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Регоператор считает решение почтовиков антисоциальным, ведь люди при таких условиях просто-напросто откажутся оплачивать вывоз мусора. В целом это может негативно повлиять на восприятие «мусорной» реформы.