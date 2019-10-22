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Обманутые дольщики "Миловского парка" будут жить в соседнем ЖК «Молодежный»

Добавлено: 22.10.19
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Рубрика: Общество / ЖКХ
Теги: Уфа
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Обманутые дольщики "Миловского парка" будут жить в соседнем ЖК «Молодежный»

По поручению врио Главы Башкирии Радия Хабирова в Башкортостане продолжается планомерная работа по завершению строительства «проблемных» домов. Так, схема переселения граждан, купивших квартиры в жилом комплексе «Миловский парк», утверждена в этом году. Она предусматривает приобретение Фондом защиты дольщиков прав на сетевую компанию «Миловский парк», переселение 391 участника долевого строительства в ЖК «Молодежный», а также достройку жилого комплекса.


8 октября Радий Хабиров встретился с представителями инициативных групп обманутых дольщиков. На встрече обсуждался вопрос по переселению уфимцев в жилой комплекс «Молодежный», которые приобрели квартиры в домах 4 и 11 кварталах «Миловского парка».

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— Сообщество дольщиков неоднородно, и можно понять ваш эмоциональный настрой. Но я всегда говорю, что мы вместе, сообща должны пройти этот путь в конструктивном русле. Друг без друга мы не сможем завершить начатую работу. Со своей стороны, мы будем стараться обсуждать вопросы в максимально открытом формате и координировать наши совместные действия, — отметил тогда на встрече глава региона. 
По итогам состоявшегося в Доме республики обсуждения было принято решение завершить процесс переселения обманутых дольщиков «Миловского парка» до 1 декабря.


— Срок – до 1 декабря, установлен в связи с подготовкой документов по смене собственника управляющей компании «Миловский парк» и согласован с главой республики Радием Хабировым. В настоящее время республиканский Госстрой совместно с Фондом Башкирии по урегулированию обязательств застройщиков, признанных банкротами, перед участниками долевого строительства прорабатывает вопрос по сделке. После оформления сделки граждане будут переселены. Все работы ведутся согласно обозначенным срокам, — сообщил исполняющий обязанности председателя Госстроя Башкирии Марат Ахмадуллин.
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Источник: proural.info
Фото: 2gis.ru
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