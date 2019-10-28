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Задолженность населения Башкирии перед регоператорами составляет более 760 млн рублей

Добавлено: 28.10.19
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Рубрика: Общество / ЖКХ
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Задолженность населения Башкирии перед регоператорами составляет более 760 млн рублей

В Башкирии с начала текущего года вывезено 1,1 млн тонн твердых коммунальных отходов (ТКО), обработано 167 тысяч тонн отходов. Также в республике обустроено 6,5 тысяч контейнерных площадок и 19,7 тысяч контейнеров. Ликвидировано 337 свалок, рассказал в ходе правительственного совещания и. о. Министра природопользования и экологии Башкирии Урал Искандаров.


Отмечается, что средняя собираемость платежей за коммунальную услугу по обращению с ТКО с граждан Башкирии составляет 70,5 процентов. Задолженность населения перед регоператорами составляет 760,3 млн рублей. При этом плата за обращение с отходами является самой низкой в Поволжье – 70 рублей в городах и 35 рублей в сельских поселениях.

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В республике планируется установить контейнеры для раздельного сбора отходов и вторсырья – пластиковые бутылки, лампы, бумага, стекло и другие отходы. Для этого среди населения будет проведено информирование по раздельному сбору отходов.

«К следующему году мы должны на 100 процентов обеспечить население контейнерными площадками и контейнерами. Стерлитамакский и Кугарчинский район правильные площадки сделали, а Бакалы и Кармаскалы пока контейнеры на землю поставили. Это не дело, конечно. Мы же им деньги давали, чтобы они бетонную основу сделали. Меня очень беспокоит собираемость. Задолженность населения составляет почти миллиард», – подчеркнул Глава Башкирии Радий Хабиров.
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Источник: gorobzor.ru
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