В Башкирии стало известно, кто победил в конкурсе на лучший многоквартирный дом

В Башкирии подвели итоги конкурса «Лучший объект по содержанию многоквартирных домов и благоустройству придомовых территорий», учрежденного по поручению главы республики Радия Хабирова.





Победители, занявшие первые места в номинациях «Лучший многоквартирный дом» и «Лучшая придомовая территория», получат 1 млн рублей. За второе место полагается 700 тысяч рублей, за третье – 500 тысяч рублей.

«Цель конкурса — создание благоприятных условий для комфортного проживания граждан, проявления инициативы по благоустройству домов, придомовых территорий, подъездов, а также для развития и поддержки инициатив жителей, активно участвующих в содержании жилищного фонда», — отметила пресс-секретарь Министерства жилищно-коммунального хозяйства Башкирии Татьяна Сафонова.





Денежная премия за победу в номинации «Лучший подъезд» составляет 500 тысяч рублей, за второе место — 300 тысяч, за третье — 100 тысяч рублей.К участию в конкурсе не допускались многоквартирные дома, находящиеся в эксплуатации менее пяти лет. Кроме них, не могли участвовать дома, признанные победителями в конкурсе в течение последних пяти лет, а также дома, жители которых имеют просроченную задолженность за ЖКУ и капитальный ремонт.В состав конкурсной комиссии вошли представители Министерства жилищно-коммунального хозяйства Башкирии, администраций муниципалитетов, Регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ, Госкомитета РБ по жилищному и строительному надзору, профсоюза работников ЖКХ республики.По результатам представленных на конкурс фото- и видеоматериалов лучшими признаны:I место — Уфа, ул. Р. Зорге, 70II место — Стерлитамак, ул.Дружбы, 47аIII место — Салават, ул.Калинина, 81I место — Уфа, ул. Р. Зорге, 64/2II место — Стерлитамак, ул.Строителей, 20III место — Кумертау, ул.60 лет БАССР, 3I место — Уфа, ул. Р. Зорге, 64 (подъезд 1)II место — Кумертау, ул.Машиностроителей, 3б (подъезд 1)III место — Стерлитамак, ул.Цюрупы, 30 (подъезд 2)I место — Учалы, ул.Мира, 30 (подъезд 5)II место — Учалы, ул.Башкортостан, 17а (подъезд 2)III место — Бирск, ул.8 Марта, 32а (подъезд 2)

Номинация «Лучший многоквартирный дом сельского поселения»

I место — Уфимский район, ул.Коммунистическая, 16

II место — Уфимский район, ул.Коммунистическая, 14

III место — Уфимский район, ул.Коммунистическая, 19



Номинация «Лучший подъезд сельского поселения»

I место — Уфимский район, ул.Коммунистическая, 26 (подъезд 1)

II место — Уфимский район, ул.Коммунистическая, 23 (подъезд 3)

II место — Уфимский район, ул.Коммунистическая, 21 (подъезд 1)

III место — Татышлинский район, ул.Ленина, 101 (подъезд 1).





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