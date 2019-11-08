В Башкирии стало известно, кто победил в конкурсе на лучший многоквартирный дом
В Башкирии подвели итоги конкурса «Лучший объект по содержанию многоквартирных домов и благоустройству придомовых территорий», учрежденного по поручению главы республики Радия Хабирова.
Победители, занявшие первые места в номинациях «Лучший многоквартирный дом» и «Лучшая придомовая территория», получат 1 млн рублей. За второе место полагается 700 тысяч рублей, за третье – 500 тысяч рублей.
В состав конкурсной комиссии вошли представители Министерства жилищно-коммунального хозяйства Башкирии, администраций муниципалитетов, Регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ, Госкомитета РБ по жилищному и строительному надзору, профсоюза работников ЖКХ республики.
По результатам представленных на конкурс фото- и видеоматериалов лучшими признаны:
Номинация «Лучший многоквартирный дом городского округа»
I место — Уфа, ул. Р. Зорге, 70
II место — Стерлитамак, ул.Дружбы, 47а
III место — Салават, ул.Калинина, 81
Номинация «Лучшая придомовая территория городского округа»
I место — Уфа, ул. Р. Зорге, 64/2
II место — Стерлитамак, ул.Строителей, 20
III место — Кумертау, ул.60 лет БАССР, 3
Номинация «Лучший подъезд городского округа»
I место — Уфа, ул. Р. Зорге, 64 (подъезд 1)
II место — Кумертау, ул.Машиностроителей, 3б (подъезд 1)
III место — Стерлитамак, ул.Цюрупы, 30 (подъезд 2)
Номинация «Лучший подъезд городского поселения»
I место — Учалы, ул.Мира, 30 (подъезд 5)
II место — Учалы, ул.Башкортостан, 17а (подъезд 2)
III место — Бирск, ул.8 Марта, 32а (подъезд 2)
Номинация «Лучший многоквартирный дом сельского поселения»
I место — Уфимский район, ул.Коммунистическая, 16
II место — Уфимский район, ул.Коммунистическая, 14
III место — Уфимский район, ул.Коммунистическая, 19
Номинация «Лучший подъезд сельского поселения»
I место — Уфимский район, ул.Коммунистическая, 26 (подъезд 1)
II место — Уфимский район, ул.Коммунистическая, 23 (подъезд 3)
II место — Уфимский район, ул.Коммунистическая, 21 (подъезд 1)
III место — Татышлинский район, ул.Ленина, 101 (подъезд 1).