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В Башкирии стало известно, кто победил в конкурсе на лучший многоквартирный дом

Добавлено: 08.11.19
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Рубрика: Общество / ЖКХ
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В Башкирии стало известно, кто победил в конкурсе на лучший многоквартирный дом

В Башкирии подвели итоги конкурса «Лучший объект по содержанию многоквартирных домов и благоустройству придомовых территорий», учрежденного по поручению главы республики Радия Хабирова.


Победители, занявшие первые места в номинациях «Лучший многоквартирный дом» и «Лучшая придомовая территория», получат 1 млн рублей. За второе место полагается 700 тысяч рублей, за третье – 500 тысяч рублей.

В Башкирии лучший многоквартирный дом получит 100 тыс. рублей

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Денежная премия за победу в номинации «Лучший подъезд» составляет 500 тысяч рублей, за второе место — 300 тысяч, за третье — 100 тысяч рублей.
«Цель конкурса — создание благоприятных условий для комфортного проживания граждан, проявления инициативы по благоустройству домов, придомовых территорий, подъездов, а также для развития и поддержки инициатив жителей, активно участвующих в содержании жилищного фонда», — отметила пресс-секретарь Министерства жилищно-коммунального хозяйства Башкирии Татьяна Сафонова.
К участию в конкурсе не допускались многоквартирные дома, находящиеся в эксплуатации менее пяти лет. Кроме них, не могли участвовать дома, признанные победителями в конкурсе в течение последних пяти лет, а также дома, жители которых имеют просроченную задолженность за ЖКУ и капитальный ремонт.

В состав конкурсной комиссии вошли представители Министерства жилищно-коммунального хозяйства Башкирии, администраций муниципалитетов, Регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ, Госкомитета РБ по жилищному и строительному надзору, профсоюза работников ЖКХ республики.

По результатам представленных на конкурс фото- и видеоматериалов лучшими признаны:

Номинация «Лучший многоквартирный дом городского округа»
I место — Уфа, ул. Р. Зорге, 70
II место — Стерлитамак, ул.Дружбы, 47а
III место — Салават, ул.Калинина, 81

Номинация «Лучшая придомовая территория городского округа»
I место — Уфа, ул. Р. Зорге, 64/2
II место — Стерлитамак, ул.Строителей, 20
III место — Кумертау, ул.60 лет БАССР, 3

Номинация «Лучший подъезд городского округа»
I место — Уфа, ул. Р. Зорге, 64 (подъезд 1)
II место — Кумертау, ул.Машиностроителей, 3б (подъезд 1)
III место — Стерлитамак, ул.Цюрупы, 30 (подъезд 2)

Номинация «Лучший подъезд городского поселения»
I место — Учалы, ул.Мира, 30 (подъезд 5)
II место — Учалы, ул.Башкортостан, 17а (подъезд 2)
III место — Бирск, ул.8 Марта, 32а (подъезд 2)

Номинация «Лучший многоквартирный дом сельского поселения»
I место — Уфимский район, ул.Коммунистическая, 16
II место — Уфимский район, ул.Коммунистическая, 14
III место — Уфимский район, ул.Коммунистическая, 19

Номинация «Лучший подъезд сельского поселения»
I место — Уфимский район, ул.Коммунистическая, 26 (подъезд 1)
II место — Уфимский район, ул.Коммунистическая, 23 (подъезд 3)
II место — Уфимский район, ул.Коммунистическая, 21 (подъезд 1)
III место — Татышлинский район, ул.Ленина, 101 (подъезд 1).

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Источник: www.bashinform.ru
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